Seit geraumer Zeit ist die Wertstoffinsel auf dem Parkplatz des ehemaligen Hallen-Freibades Godshorn an der Berliner Allee ein Dorn im Auge des Betrachters – und des Gesetzgebers. Zwar werden die Papier- und Altglascontainer dort regelmäßig entleert, doch das Areal gleicht in ebenso großer Regelmäßigkeit einer Müllhalde. Das ärgert nicht nur die Menschen in Godshorn und den Ortsrat um Bürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung, sondern auch die Stadt Langenhagen. Von einer davon angezogenen Rattenproblematik ganz zu schweigen.

Seit das Bad nicht mehr betrieben wird, fehlt an der abgelegenen Stelle zwischen Godshorn und Schulenburg schlichtweg die soziale Kontrolle, meint Biehlmann-Sprung, die sich nach eigenen Angaben sehr darum bemüht, dort für Ordnung zu sorgen. Umso mehr freut sich die Christdemokratin, dass sich nun Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt Langenhagen jüngst die Mühe gemacht haben, in dem Berg von Unrat in detektivischer Kleinarbeit zu wühlen, um Hinweise auf die Verursacher zu finden.

Detektivische Arbeit ist von Erfolg gekrönt

Und die städtischen Bediensteten wurden dabei in der Tat belohnt. Sechs vermeintliche Umweltfrevler konnten ermittelt werden. Die Adressen wurden an die zuständige Region Hannover als Ahndungsbehörde weitergegeben, heißt es von Stadtsprecherin Inga Sievert. Wie Regionssprecher Klaus Abelmann mitteilt, drohen den überführten Müllsündern hohe Strafen – je nachdem, welche Art von Unrat illegal entsorgt worden ist und ob eine Gefahr für die Umwelt bestand.

Diese Strafen drohen für illegale Müllentsorgung Nach Auskunft von Regionssprecher Klaus Abelmann kann es für ertappte Umweltsünder je nach Art des Unrats richtig teuer werden. Das achtlos weggeworfene Papiertaschentuch oder eine fallen gelassene Zigarettenpackung könne mit bis zu 50 Euro geahndet werden. Wer allerdings mehr als zwei Kilogramm Kartonage illegal entsorge, sei auch rasch mit 1000 Euro dabei. Bei Schadstoffen können dann auch mal 2000 Euro fällig werden, zitiert Abelmann aus dem für Niedersachsen geltenden Bußgeldkatalog. Illegal abgeladener Sperrmüll, etwa mit einem Kühlschrank oder anderen schadstoffhaltigen Gegenständen, schlägt mit 2500 Euro zu Buche. Dabei komme es auch auf das Volumen an. Wer Altreifen entsorgt, kann bei einer Menge von mehr als fünf Stück mit bis zu 25.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Die Strafen betragen je nach abgeladenem Stoff bis zu 50.000 Euro. Für die Beseitigung einer wilden Müllkippe sei immer der Verursacher zuständig, sagt Abelmann. Ist dieser nicht zu ermitteln, haftet der Grundstückseigentümer für die Abfuhr. In öffentlichen Bereichen seien das die Städte und Gemeinden. Außerhalb der Ortslagen ist der Abfallentsorger Aha zuständig. „Die Kosten werden aus den Abfallgebühren gedeckt“, erklärt der Regionssprecher. Er berichtet von durchschnittlich mehr als 1400 Tonnen Müll in den vergangenen Jahren im Bereich der Region Hannover. „Der Abfallgebührenhaushalt wurde in den beiden vergangenen Jahren dafür mit jeweils 1,6 Millionen Euro belastet.“ Heißt also, die Allgemeinheit zahlt für die Taten einiger weniger Menschen.swa

Direkt nachdem die Langenhagener Stadtmitarbeiter sich bis zu den Knien in den Müll vorgewagt hatten und Adressen der möglichen Verursacher sicherstellen konnten, wurde der Dreck abgefahren. Doch die Freude über einen sauberen Platz an der Berliner Allee währte nur kurz. Bereits eine Nacht später hatten Unbekannte große Plastiksäcke einer in Langenhagen durchaus bekannten Firma dort illegal abgeladen. Auch diesen Tätern sind die Müllfahnder auf der Spur.

In der Stadt gibt es mehrere Müll-Hotspots

Gilt seit Jahren als Hotspot für illegal abgelagerten Müll: Die Wertstoffinsel an der Klusriede, aufgenommen an einem Sonntagabend. Quelle: Patricia Chadde

Nicht nur der Parkplatz am Hallen-Freibad in Godshorn ist ein regelmäßiger Hotspot in Sachen Müll. Gleiches Bild zeichnet sich immer wieder an der Klusriede in Langenhagen ab. Doch weder in Godshorn noch an der Klusriede will die Stadtverwaltung etwas am Status Wertstoffinsel ändern. Anders hatte die Kommune im Jahr 2016 an einem weiteren Problempunkt in unmittelbarer Nähe zu einer Kita reagiert. Wegen permanenter illegaler Müllentsorgung wurde der Platz an der Papenriede in Wiesenau schließlich abgebaut und ersatzlos gestrichen.

Von den Bürgern, sowohl aus Godshorn wie auch aus Langenhagen, wird wegen der ständigen Vermüllung der Ruf nach einer entsprechenden Videoüberwachung laut. Doch das ist nach aktueller Gesetzeslage nicht umsetzbar, heißt es von Sievert aus dem Rathaus. Die Möglichkeit sei zuletzt im Jahr 2018 geprüft und abschlägig beschieden worden. „Selbst die Aufstellung von Attrappen ist gesetzlich nicht zulässig“, betont die Sprecherin.

Videoüberwachung der Plätze ist nicht erlaubt

Kurz nachdem auf dem Platz an der Berliner Allee sauber gemacht worden ist, haben Unbekannte gewerblichen Müll abgeladen. Als Absender steht ein bekanntes Unternehmen aus Langenhagen fest, das mit der Tat wohl aber nichts zu tun hat. Ein Subunternehmer soll verantwortlich sein, die Ermittlungen dauern an. Quelle: privat

Ungeachtet der künftigen Rechtsprechung hatte sich die Stadt allerdings bereits im Vorfeld gegen eine kameragestützte Überwachung der Wertstoffinseln ausgesprochen. „Es ist zu befürchten, dass dann zwar die Plätze gemieden werden, die von den Objektiven erfasst werden. Dafür würden die Verursacher voraussichtlich ihren wilden Müll in der weitläufigeren Umgebung entsorgen“, begründet Sievert die Haltung. „Damit wäre jedoch niemandem gedient.“

Wie Sievert weiter berichtet, dienen die Wertstoffinseln von Aha den Privathaushalten, um dort Müll „in haushaltsüblichen Mengen“ abzuladen. Doch stets gilt: „Sind die Tonnen oder Behälter voll, darf kein weiterer Abfall abgelegt werden“, betont Sievert. Das sei schlichtweg verboten. Gewerbetreibende dürfen an diesen Inseln indes keinen Müll oder Wertstoffe abladen, heißt es von der Stadtsprecherin weiter. Die Betriebe müssten mit Aha separate Möglichkeiten einer Abfuhr vereinbaren.

Für überführte Müllsünder wird es richtig teuer

Unglaublich: Wenn die Container voll sind, wird der Abfall einfach davor abgeladen. Doch das ist verboten. Quelle: privat

Sievert betont aber auch, dass die Stadt bemüht sei, der Verantwortlichen des regelmäßig illegal entsorgten Mülls habhaft zu werden. So wie jetzt am ehemaligen Hallen-Freibad Godshorn.

