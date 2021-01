Kaltenweide

Auch in den Langenhagener Ortsteilen leiden viele Gewerbetreibende durch den coronabedingten Lockdown unter massiven Einnahmeverlusten. In dieser wirtschaftlich schwierigen Situation hat die Interessengemeinschaft Weiherfeld/ Kaltenweide (IWK) beschlossen, wenigstens ein Stück weit für Entlastung zu sorgen: Die IWK verzichtet in diesem Jahr auf die Mitgliedsbeiträge. „Bis auf Weiteres zahlen auch alle neu in die IWK eintretenden Mitglieder keinen Mitgliedsbeitrag, erhalten aber alle Vorteile einer Mitgliedschaft in diesem starken Gewerbenetzwerk Kaltenweides“, heißt es in einer Mitteilung des Vorstandes.

Die Interessengemeinschaft Weiherfeld/ Kaltenweide ist seit Jahren in Langenhagens nördlichem Stadtteil aktiv. Sie fördert die Integration und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure der Gewerbetreibenden, Vereine und Verbände.

Per Homepage kann man seine Kunden informieren

Auch die IWK hatte 2020 ihr Sommerfest absagen müssen. Dennoch sei man im zurückliegenden Jahr nicht untätig gewesen, so der Vorstand. Schon im März habe man allen Mitgliedern die Möglichkeit geboten, über ganzseitige Werbeanzeigen in Zeitungen ihre Erreichbarkeit im Lockdown zu veröffentlichen.

Kontinuierlich würden alle Mitglieder und Interessierte über die Fördermöglichkeiten und Überbrückungshilfen der Bundesregierung aufgeklärt. Sowohl über die Homepage www.kaltenweide.com als auch über die Facebook-Seite der IWK könne jedes Mitglied aktuelle Informationen für seine Kunden veröffentlichen.

„Gerade in Krisenzeiten wie jetzt zeigen sich Sinn und Zweck eines starken lokalen Netzwerks wie der IWK. Vernetzung und gegenseitige Unterstützung insbesondere durch Informations- und Ideenaustausch sind unsere Stärken“, wirbt der Vorstand.

Wer Interesse an einer aktuell kostenlosen Mitgliedschaft hat, erreicht die IWK per E-Mail an info@kaltenweide.com.

Von Frank Walter