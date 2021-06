Langenhagen

Schwimmen, radfahren, laufen: Erstmals hat die Integrierte Gesamtschule (IGS) Langenhagen einen Triathlon ausgerichtet. Die Strecke führte die Schülerinnen und Schüler am Montag vom Waldsee aus durch Krähenwinkel und Kaltenweide.

Seit vielen Monaten müssen Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen leben. Der Triathlon der IGS war deshalb eine willkommene Abwechselung.

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer war für den Startschuss am Waldsee zuständig. Danach ging es für die jungen Sportler 550 Meter durchs Wasser. Aus der Wechselzone am Waldsee heraus mussten sie nach kurzem Einkleiden aufs Fahrrad umsteigen und 20 Kilometer durch Twenge und Hainhaus fahren. Den Abschluss markierte ein 4,3-Kilometer-Lauf. Nach 67 Minuten kam der erste Schüler ins Ziel am Waldsee, es folgten sukzessive alle weiteren – unter großem Jubel und Applaus auf der Zielgeraden.

Abiturienten legen Prüfung ab

Im Einsatz waren 24 Schüler des Sportleistungskurses aus dem zwölften Jahrgang sowie drei Schüler aus dem Abiturjahrgang, für die der Dreikampf zugleich die sportpraktische Prüfung war. Die Abiturienten hatten sich bereits zuvor beim Triathlon in Altwarmbüchen bewiesen.

„Die Schüler haben das super gemacht und auch prima den warmen Temperaturen getrotzt“, sagt Alexander Rohr. Der IGS-Lehrer, zugleich Leiter des Fachbereichs Sport an der Schule, blickte schon voraus in Richtung 2022. „Das machen wir im nächsten Jahr wieder.“ Die Unterstützung in Krähenwinkel durch DLRG und Ortsfeuerwehr sei hervorragend gewesen, sagt Rohr. Er lobte auch den Einsatz der zahlreichen Helfer und Ehrenamtlichen der IGS.

Von Stephan Hartung