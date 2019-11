Umweltschutz beim Gassigehen: Langenhagener testen „PooPick“ aus Pappe

Langenhagen

Es ist nur eine kleine Revolution, aber es geht um eine sehr große Menge ... sagen wir: Mist. Im Langenhagener Stadtpark können Hundehalter jetzt die Hinterlassenschaften ihrer Tiere mit dem „ PooPick“ aus recycelter Pappe einsammeln und müssen nicht mehr auf Plastiktüten zurückgreifen. „Plastikfrei Gassi gehen“ – so heißt das Projekt für das jetzt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer und Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur als Projektkoordinatorin geworben haben. Und immerhin: Langenhagener die den „ PooPick“ nutzen, dürfen sich als bundesweite Pioniere bei einem Unterfangen von gigantischem Ausmaß fühlen. Allein in einer Stadt von der Größe Hannovers fallen Tag für Tag rund 7,5 Tonnen Hundekot an – und bisher werden Tausende Plastiktüten genutzt, um ihn einzusammeln.

Na, auf Anhieb nicht so einfach: Annika Stegmaier aus der Freiwilligenagentur der Stadt Langenhagen steckt die Pappvariante zu den herkömmlichen Plastik-Hundekotbeuteln zusammen. Quelle: Ursula Kallenbach

Zwei Spenderboxen stehen am Langenhagener Stadtpark, aus denen die Hundehalter sich die dort kostenlosen „ PooPicks“ nehmen können. Es gibt sie in zwei Größen – für Hunde unter und über zehn Kilogramm Gewicht –, weil sich deren Häufchen in der Größe ebenfalls deutlich unterscheiden. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig sei das schon, räumt Bürgermeister Heuer ein. Natürlich: Die Handhabe der Plastiktüte ist bequemer. Es liegt aber in der Natur der Dinge, dass das Bequeme meist zugleich auch das Umweltschädlichere ist. „Sie müssen es bitte dreimal probieren und dem eine Chance geben“, sagte Heuer eindringlich beim offiziellen Projektstart hinter der Peko-Halle.

Labradorhündin Maia unterstützt die Präsentation

Stegmaier demonstrierte dann, dass die Verwendung des „ PooPick“ zwar etwas aufwendiger als die einer Plastiktüte ist, dass sie aber dennoch ohne Ingenieursstudium zu bewältigen ist. Und sie ist fest entschlossen, ein gutes Vorbild zu geben: Schließlich ist die Ehrenamtskoordinatorin selbst Hundehalterin. Labradorhündin Maia war dabei, quasi als tierisches Mitglied des Präsentationsteams.

Die „ PooPicks“ stecken gefaltet in den zwei Spenderboxen. Wer sie nutzen will, muss sie ausklappen und zu einer Art Box mit Kotgreifer zusammenstecken. Wer die Boxen entfaltet, entdeckt die Anleitung, wie der weitere Zusammenbau funktioniert. Kleiner Tipp: Wer zur Zeitungslektüre eine Lesebrille benötigt, sollte die vielleicht auch beim Erstversuch mit dem „ PooPick“ dabei haben. „Am besten, man bereitet alles vor dem Hundespaziergang vor“, sagt Stegmaier.

Ein Jahr hat Salzmann er mit seinem Kompagnon am „ PooPick“ getüftelt. Beide hätten reichlich Erfahrung aus der Tiermedizin, die dabei eingeflossen sei. Der Name leitet sich übrigens aus dem Englischen her. „Poo“ ist ein verniedlichendes Wort für Kot, das Verb „to pick“ steht hier für aufnehmen oder einsammeln. In unserem Demonstrationsvideo haben wir, na ja, Minischokoküsse verwendet, weil es da in Bezug auf Dimension und Konsistenz gewissen Parallelen zum Hundekot gibt. Salzmann und Co. haben in ihren Testreihen allerdings auch mit anderem experimentiert. „Dabei war auch Schokoladenpudding im Spiel, denn manchmal setzen Hunde auch Durchfall auf der Wiese ab“, erklärt Salzmann.

Für große Hunde das große Modell - Hauptsache, Herrchen oder Frauchen nehmen die Hinterlassenschaften ihres Lieblings klimaneutral mit nach Hause. Quelle: Ursula Kallenbach

„Die Behälter sind aus 70 Prozent Recyclingpapier und einem geringen Anteil Frischepapier aus Resten der Möbelindustrie hergestellt“, erläutert der Unternehmer. Dieser Restanteil sichere, dass eben nichts durchnässe. „Das Produkt ist nachhaltig und außerdem sozial. Die Behälter werden in einer Behindertenwerkstatt in Deutschland gefertigt.“

Langenhagens Bürgermeister Heuer hat das Konzept überzeugt. „Es ist eine ökologisch richtige Lösung. Ich hoffe, wir finden viele Abnehmer unter den Nutzern und auch Nachahmer des Projekts“, unterstrich er. Drei Monate läuft die Testphase mit den Spenderbehältern an den nun zwei Standorten im Stadtpark: hinter der Peko-Halle und an der Obstbaumallee. Die Stadt Langenhagen hat diese Behälter gekauft, die Pappboxen sind für die Nutzer bisher kostenfrei. Später soll gegebenenfalls über Sponsoring-Modelle nachgedacht werden.

Bürgermeister Mirko Heuer (von links) und der Erfinder der "Poopicks", Christian Salzmann, starten im Langenhagener Stadtpark das Pilotprojekt für umweltbewusste Hunde-Gassigeher. Quelle: Ursula Kallenbach

Stadt gibt kostenfrei Probiersets ab

Langenhagener, die mit ihren Tieren anderswo Gassi gehen und deren Hunderunde nicht durch den Stadtpark führt, können sich vom 25. November an kostenfreie Probiersets im Langenhagener Rathaus abholen. Das Angebot gelte, so lange der Vorrat reiche, sagt Stegmaier. Regulär würde beim Hersteller eine Packung mit 25 Behältnissen in drei Größen zwischen 7,49 und 8,49 Euro kosten.

Auf Sicht sollen auch die Beutelspender für Hundekot in Godshorn und Kaltenweide auf „ PooPick“ umgestellt werden. Allerdings habe man, so berichtet Heuer, mit den dortigen Initiatoren noch nicht über Details gesprochen. Auch für Schulenburg sucht die Stadt jetzt nach einem geeigneten Standort für die neue Spenderbox. „Mich stört an den Plastikbeuteln, dass sie oft in der Landschaft weggeworfen werden und lange dort liegen bleiben. Das macht unserem Betriebshof beim Mähen und Aufsammeln Probleme“, sagt Heuer bei der Präsentation. Auch alle weiteren privaten Aufsteller von Spenderboxen, die umrüsten wollten, dürften sich gern an die Stadt wenden.

Klimaneutral – aber im Restmüll entsorgen

Damit die Hundehalter die gefüllten Papierbehälter dann auch mit nach Hause nehmen, bietet „ Poopick“ dazu ebenfalls ökologisch gefertigte textile Behältnisse an, die an der Hundeleine oder an der Kleidung festgeklippt werden können. Auch der pappverpackte Hundekot muss im normalen Restmüll entsorgt werden, sagte Stegmaier.

Von Ursula Kallenbach