Diese spanische Provinz hat extrem viele Reize

Langenhagen

Weite Ebenen, lichte Wälder und in der Ferne zahlreiche Berge – wer in die spanische Provinz Extremadura reist, kann eine idyllische Naturkulisse bestaunen. Über diese Region südwestlich von Madrid referieren Ulrike Hügel und Uwe Gohlke am Freitag, 7. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr in ihrem Multivisionsvortrag „ Extremadura – Ursprüngliches Spanien“. Veranstaltungsort ist das Bildungszentrum der Volkshochschule ( VHS) im Eichenpark an der Stadtparkallee 31.

Extremadura besticht mit üppiger Tierwelt

Präsentiert wird der Vortag vom Naturschutzbund ( Nabu) Langenhagen in Zusammenarbeit mit der VHS. Besucher erhalten durch die Filmaufnahmen einen Einblick in die Landschaft und üppige Tier- und Pflanzenwelt der spanischen Provinz. Denn in Extremadura überwintern jedes Jahr zahlreiche Zugvögel aus Nordeuropa. Aber auch für Vögel aus Afrika gibt es dort ideale Bedingungen zum Brüten.

Vortrag wird zu authentischem Reisebericht

Zusätzlich zu den Filmaufnahmen werden Hügel und Gohlke dem Publikum von ihren eigenen Erlebnissen und Eindrücken berichten. Statt eines nüchternen Vortrags wartet auf das Publikum also ein spannender, authentischer und zugleich unterhaltsamer Reisebericht von zwei Naturbeobachtern, die fernab des Massentourismus auf Erkundungstour gehen.

Da die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt ist, bittet der Nabu um Anmeldungen bis Dienstag, 4. Februar. Interessierte wenden sich an Georg Obermayr unter Telefon (0511) 737833 oder per E-Mail an georg.obermayr@nabu-langenhagen.de.

Von Laura Beigel