Langenhagen

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr hatten sich die Geschäftsführer des Hotels Wegner überlegt, wie sie ihr Haus mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken könnten. Michael Wegner und seine Schwester Natascha Berthold bewarben sich für eine Sterne-Zertifizierung beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) und baten um eine Neubewertung.

„Das Ergebnis kam schneller als gedacht“, berichtet Berthold. Das familiengeführte Unternehmen mit dem Zusatz „The Culinary Art Hotel“, das an der Walsroder Straße 39–41 steht, wurde nun mit vier Sternen ausgezeichnet. „Die dazugehörige Plakette haben wir natürlich umgehend an der Hotelaußenwand befestigt“, sagt Berthold voller Stolz.

Das Schild der Dehoga mit den vier Sternen ist schon an der Wand des Hotels Wegners angeschraubt. Quelle: Patricia Chadde

Großvater Max Wegner legte Grundstein für das Unternehmen

Einige Grundlagen der Unternehmensführung hatten sich die Geschwister bei ihrem Großvater Max Wegner abgeschaut. Der war Schneider und führte ein eigenes Atelier. Bis aus Stoffzuschnitten ein Kleidungsstück genäht ist, sind Durchhaltewillen und Geduld erforderlich. Was bei Max Wegner Nadelstich für Nadelstich ging, übersetzen die derzeitigen Hotelgeschäftsführer in eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, was bedeutet: Stillstand gibt es bei ihnen nicht.

Max Wegner packt an und schafft es vom Schneider zum Gastwirt und schließlich zum erfolgreichen Betreiber eines Hotel Garni. Quelle: privat

„Mit einer Gaststätte macht man mehr Geld als mit der Schneiderei“, hatte Max Wegner in den Fünfzigerjahren festgestellt und fortan neben wirtschaftlichem Spürsinn auch Talent als Gastgeber bewiesen. Sein nächster Schritt war die Weiterentwicklung des Lokals zu einem Hotel Garni. „Jetzt spulen wir mal vor“, sagt Berthold und überspringt bei ihren Erinnerungen an die Unternehmensgeschichte die Phase, in der aus dem Wohnhaus eine Villa für Hotelgäste wurde, Tagungsräume entstanden und der Garten komplett neu gestaltet wurden.

Das außergewöhnliche Frühstück steigert den Bekanntheitsgrad

Inzwischen gibt es das Frühstück im Hotel Wegner nicht allein für Übernachtungsgäste. Denn die erste Mahlzeit des Tages wird im „The Culinary Art Hotel“ ganz neu gedacht und stetig weiterentwickelt. Frühstücksmanufaktur heißt der Unternehmenszweig, der den Koch morgens zum Schnippelkünstler macht. Marmelade, Salate, Dips, Smoothies – alles wird in der hoteleigenen Küche frisch hergestellt. „Eine Mitarbeiterin entdeckte ihr Talent als begnadete Milchshake-Erfinderin“, berichtet Barthold, die den Einfallsreichtum ihres Teams zu schätzen weiß. „Wenn möglich gehe ich mit meinem Sohn auf Recherchetour“, berichtet sie. Ob London oder Wien – viele legendäre Weltstadthotels haben schon nichts ahnend Langenhagens Frühstückstester beherbergt. Diese erkunden außerdem bei ihren Gästen, was diese an Wünschen hegen und was ihnen an den Büfetts anderer Hotels besonders gut gefallen hat.

Die Frühstücksmanufaktur im Hotel Wegner mit ihrer großen Auswahl an Teespezialitäten ist ein Herausstellungsmerkmal, welches zur Vier-Sterne-Klassifizierung beiträgt. Quelle: Patricia Chadde

Reduktion auf das Wesentliche

„Mich interessiert das Wesen der Möhre“, sagt Barthold und meint die Konzentration auf die einzelne Zutat. Im Restaurant Max’es wird nicht alles wild durcheinandergemischt, sondern sich einem Lebensmittel, beispielsweise der Mohrrübe, gewidmet, um sie ebenso ungewöhnlich wie ansprechend zu präsentieren.

In Sachen Beherbergung ist die Bandbreite dagegen breit gefächert und reicht heute von Monteurs- über Einzel- und Doppelzimmer bis zu Apartments und Suites. Tagungsräume gibt es ebenso. Auch der Garten wurde zum attraktiven Aufenthaltsort umgestaltet. Jetzt hoffen die Geschäftsführer, dass sie mit ihren ganzen guten Ideen und den vier Sternen zahlreichen Gästen bald wieder ein besonderes Genuss- und Übernachtungserlebnis verschaffen dürfen. „Wir sind täglich erreichbar“, sagt Berthold und sichert so die Beantwortung jeder Anfrage zu.

Von Patricia Chadde