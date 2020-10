Krähenwinkel

„Jetzt bist du dran“, sagt Emre und hebt seine Hände hoch in eine Verteidigungsposition. Janine Baehrens ballt die Fäuste und schlägt leicht in die Handinnenflächen des Sechsjährigen. Diese Aktion gehört zu einem Schnupperworkshop für Selbstverteidigung in der Kampfkunstschmiede in Krähenwinkel. 19 Kinder aus dem Hort Kaltenweide haben in dieser Woche daran teilgenommen – begleitet von Erziehern und angeleitet von einem erfahrenen Trainer.

Elemente aus verschiedenen Formen erlernen

Der Trainer ist Tom Peter. Als Aktiver und Coach hat er seit 48 Jahren mit Selbstverteidigung zu tun. Was er den Hortkindern beibringt, ist eine Mischung aus Kampfkünsten wie Kempo und Karate, wie er sagt. „So können die Kinder mal ein kleines Repertoire erleben“, sagt Peter und macht gleich klar: „Selbstverteidigung bedeutet, sich und andere zu schützen. Niemand schlägt oder tritt los.“

Tom Peter (links) zeigt, wie man einen Gegner außer Gefecht setzt – in diesem Fall Torben Lobback. Quelle: Stephan Hartung

Die Kinder sollten aber auch ihren Bewegungsdrang ausleben. Disziplin wird dabei groß geschrieben, wie bei der asiatischen Lehre üblich. Wer nicht zuhört oder durch das Dojo tobt, erhält eine kleine Strafe. Während sich Peter vor den Kindern verneigt und damit vor dem Erklären der neuen Übung grüßt, müssen Ben und Neo noch einige Strafliegestütz absolvieren.

Die Kinder trainieren im Dojo der Kampfkunstschmiede in Krähenwinkel. Quelle: Stephan Hartung

Zwischendurch dürfen die Kinder nacheinander in die sogenannten Pratzen schlagen und treten. Die kleinen Workshopteilnehmer warten geduldig in einer Schlange, bis sie an der Reihe sind. Auch aus pädagogischer Sicht scheint der Selbstverteidigungskurs für die Hortgruppe sinnvoll zu sein. „Kinder sitzen viel zu viel herum, entweder in der Schule oder zu Hause vor dem Computer. Daher war uns wichtig, mit diesem Workshop mal etwas mit Bewegung anzubieten“, sagt Erzieherin Baehrens. „Die Kinder sollen dadurch selbstbewusster werden, aber auch disziplinierter, ohne sich bei einem Streit sofort zu prügeln.“

Den Teilnehmern hat der Workshop viel Freude bereitet, und sie waren mit Eifer bei der Sache. „Das hat Spaß gemacht. Und ich habe den Angriff von Janine abgewehrt“, sagt Emre stolz.

Tom Peter ist der Trainer in der Kampfkunstschmiede und seit 48 Jahren in diesem Bereich aktiv. Quelle: Stephan Hartung

„Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft“ Tom Peter (60) ist Trainer in der Kampfkunstschmiede. Die Schule hat ihren Sitz in Krähenwinkel. Wir haben bei ihm nachgefragt, wie er den Kurs erlebt hat. Herr Peter, wie war das Training mit den Kindern? Auffällig war, dass die Kinder anfangs von ihren Bewegungen her sehr unkoordiniert waren. Nach kurzer Zeit hat man gesehen, wer Potenzial und ein Gefühl für Bewegungen hat. Warum ist Selbstverteidigung für Kinder wichtig? Sie sollen lernen, wo Grenzen sind. Denn immer weniger Kinder wissen das heute. Man muss einfach mal „Nein“ oder „Stop“ sagen. Übrigens geht es nicht darum, sich zu prügeln, sondern auf kritische Situationen vorbereitet zu sein und sich schützen zu können. Was können die Kinder aus dem Crashkurs mitnehmen? Ihr Selbstvertrauen soll stärker werden, aber auch ihre Verantwortung. Denn das Erlernte braucht niemand auf dem Schulhof auszuprobieren. Ohnehin betonen wir in unseren Kursen immer unseren Leitsatz: Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft.

Für die Hortkinder endet nach drei Stunden ein ereignisreicher Tag. Zum Abschied nehmen Baehrens und ihr Kollege Torben Lobback noch Urkunden für alle und ein paar Aufkleber von der Kampfkunstschmiede mit. „Vielleicht kommen ja ein paar Kinder zu uns den Verein“, sagt Peter. Rund 60 Aktive gibt es derzeit in der Kampfkunstschmiede. Diese bietet ab Ende Oktober auch Kurse für Senioren an, sagt Peter. „Bei den Senioren ist das nicht anders als bei Kindern. Sie sind unsicher, und man kann sie stärken.“

Von Stephan Hartung