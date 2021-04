Kaltenweide

Ist Kaltenweide stärker von der Corona-Pandemie betroffen als andere Langenhagener Stadtteile? Darauf deutet eine Teststrategie der Region Hannover hin, die es in dieser Form noch nie in der Flughafenstadt gegeben hat.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover reagiert auf die besonders hohe Sieben-Tage-Inzidenz in Langenhagen: Ein Testmobil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) steht am Montag, 3. Mai, von 19 bis 21.15 Uhr auf dem Kaltenweider Platz. Im Auftrag der Region und in Kooperation mit der Stadt werden DRK-Helfer dort kostenlose Corona-Schnelltests und sogar PCR-Tests anbieten. Anmelden muss man sich dazu nicht – anders als beispielsweise im Schnelltestzentrum im Langenhagener Rathaus. Mitzubringen ist der Personalausweis oder der Reisepass.

„Mit Testungen vor Ort unterstützen wir die Kommunen“

„Leider ist die Region Hannover gerade ein Hochinzidenzgebiet und die Inzidenz in Langenhagen hoch. Wir wollen, dass sich das schnell ändert, auch um Erleichterungen zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). Dazu brauche es eine kluge Teststrategie, die viele Menschen erreiche.

Das DRK-Testmobil macht am Montagabend auf dem Kaltenweider Platz Station. Quelle: Christoph Hage (Archiv)

Dieses Ziel verfolgt auch die Region Hannover, die zwei mobile Testteams aufgestellt hat. „Beide Testmobile sind regionsweit unterwegs“, sagt Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin und Erste Regionsrätin. „Mit den Testungen vor Ort unterstützen wir die Kommunen in Bereichen mit einer relativ hohen Inzidenz oder einem diffusen Infektionsaufkommen.“

Region will gezielt in Kaltenweide testen

Von einem „diffusen Infektionsaufkommen“ spricht die Region bereits seit Wochen, wenn man sie angesichts steigender Corona-Zahlen nach örtlichen Hotspots fragt. Einzelne Unternehmen, wie zu Beginn der Pandemie beispielsweise der Langenhagener Standort des Logistikunternehmens UPS, und Einrichtungen wie Kitas und Schulen spielen bei der Infektionslage derzeit keine herausragende Rolle. Oft komplett außen vor bei den Corona-Zahlen sind mittlerweile die Pflegeheime, die anfangs Schwerpunkte darstellten, deren Bewohner nun aber durchgeimpft sind.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen Langenhagen ist bei der Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge trauriger Spitzenreiter in der Region Hannover. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag für die Flughafenstadt einen Wert von 270,6 und damit noch einmal deutlich mehr als am Mittwoch (258,1) und Donnerstag (238,6). Nirgendwo sonst in der Region Hannover, für die das Robert-Koch-Institut einen Gesamtwert von 145,6 mitteilte, lag die Inzidenz auch nur annähernd so hoch. Langenhagens nördliche Nachbarkommune Wedemark hingegen besetzte am Freitagmittag mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von nur 59,5 das andere Ende der Rangliste. Am Freitagmittag waren dem Gesundheitsamt 245 Langenhagener als infiziert bekannt. Die Gesamtfallzahl seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 2679 Menschen. 55 Langenhagener sind bisher im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Und wie steht es um die Begründung für zusätzliche Testungen „in Bereichen mit einer relativ hohen Inzidenz“? Wenn die Region Hannover regelmäßig mittags die Corona-Zahlen mitteilt, gibt es zwar Angaben zu den aktuellen Infizierten, der Zahl der Gesamtfälle seit Beginn der Pandemie sowie zur Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Langenhagen. Erkenntnisse zu Ausschlägen nach oben oder unten in einzelnen Stadtteilen oder gar Wohnquartieren teilt das Gesundheitsamt jedoch nicht mit.

Region hat sublokale Erkenntnisse zur Pandemie-Lage

Wie kommt die zuständige Gesundheitsdezernentin der Region dann darauf, in Zusammenhang mit einer groß angelegten Sondertestaktion in Kaltenweide von „Bereichen mit einer relativ hohen Inzidenz“ zu sprechen? Tatsächlich habe die Region teilweise auch sublokale Erkenntnisse zur Corona-Pandemie, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz auf Nachfrage. Diese nenne die Behörde aber nicht, um niemanden zu stigmatisieren.

Bezogen auf die zusätzlichen Tests am Montagabend im Langenhagener Norden deutet aber eine Antwort aus dem Rathaus an, dass Kaltenweide tatsächlich ein lokaler Hotspot sein könnte. Die Region habe die Stadtverwaltung konkret gebeten, einen geeigneten Ort im Stadtteil Kaltenweide zu benennen, teilt Stadtsprecher Ralph Gureck auf Nachfrage mit. So habe man dann den Kaltenweider Platz als Standort für das Testmobil ausgewählt.

Ist der Schnelltest positiv, folgt sofort ein PCR-Test

„Einfach vorbeikommen und Personalausweis mitbringen“, lädt Kaj Haverbusch ein, das zusätzliche Testangebot zu nutzen. Haverbusch ist zuständig für die Organisation der mobilen Testungen bei der Region Hannover. Die ehrenamtlichen DRK-Helfer können am Montagabend in Kaltenweide 300 bis 400 Tests vornehmen. Damit es schneller geht, stellen sie allerdings keine Bestätigungen zu den Testergebnissen aus. Dafür gibt es im Fall eines positiven Schnelltests gleich auch eine PCR-Testung und ein Beratungsgespräch, wie es dann weitergeht. Ein Test im Testmobil biete also Vorteile, wirbt Haverbusch: „Betroffene sparen sich die Terminvereinbarung für einen PCR-Test und den Weg zum Arzt.“

Von Frank Walter