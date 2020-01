Heinz Jansen – das grüne Gewissen von Langenhagen – wird 90 Jahre alt

Langenhagen

Er ist so etwas wie das grüne Gewissen von Langenhagen. Heinz Jansen, der über viele Jahre Vorsitzender der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen (NVL), Leiter des Arbeitskreises Grünes Langenhagen und Organisator der Gartenschau Offene Pforte war, feiert am 21. Januar seinen 90. Geburtstag. Kurios: Jansen hatte in seiner Schulzeit nie Biologieunterricht – es ist nicht die einzige interessante Randnotiz aus seinem Leben.

Nach seinem Abitur am Niederrhein stand Jansen vor einer schweren Entscheidung. „Im Jahr 1951 gab es keinen Arbeitsmarkt wie heute, geschweige denn einen Berufsberater.“ Sein Vater war Volksschullehrer – eine gute Idee, dachte sich der junge Heinz, und bewarb sich für ein entsprechendes Studium in Oberhausen. An der dortigen Akademie standen 100 Plätze für 300 Bewerber zur Verfügung. Jansen wurde vorgeladen. „Mein Problem war die Musik, ich konnte nicht singen“, erinnert er sich. Hätte er ein Lied auf dem Klavier vorspielen dürfen – vielleicht wäre sein Lebensweg anders verlaufen, denn als Jugendlicher erhielt er für mehrere Jahre Klavierunterricht. Sein Gesang überzeugte die strenge Jury aber nicht, er erhielt eine Absage.

Gartenbesitzer Heinz Jansen (von links) zeigt im Rahmen der von ihm initiierten Aktion Offene Pforte den Besuchern Ingo und Martina Hillje eine Clematis. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Erfahrung mit Gartenarbeit

Die Alternative: etwas mit Natur machen. „Meine Eltern hatten einen 400 Quadratmeter großen Garten. Die Gartenarbeit interessierte mich. Ich hatte Spaß daran und schon als Zehnjähriger viel Erfahrung gesammelt, mein Vater war ja im Krieg.“ Er erhielt schließlich einen Gartenbau-Studienplatz in Hannover. Nach seinem Abschluss folgten 32 Dienstjahre bei der Universität im Institut für Botanik in Herrenhausen – bis zu seiner Pensionierung mit 62 Jahren. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, Exkursionen mit den Studenten zu unternehmen und dabei Pflanzen sowie Tiere zu bestimmen und darüber zu referieren. Dabei erhielt Jansen als Schüler gar keinen Unterricht in Biologie und Chemie. „Durch den Krieg waren damals die Labore in der Schule zerstört.“

Ehrenamtliche Engagement beginnt bei der NVL

Sein ehrenamtliches Engagement in Langenhagen begann mit der Gründung der NVL 1978. Zwei Jahre später trat Jansen in den Verein ein, „weil dieser mich interessiert hat“. Später war er fünf Jahre lang stellvertretender sowie zwölf Jahre lang erster Vorsitzender, saß zudem im Umweltausschuss der Stadt. „Der damalige Stadtdirektor Klaus Rosenzweig hat mich dann bearbeitet, dass Langenhagen einen Naturschutzbeauftragten braucht. Nach einem Jahr habe ich zugesagt“, erinnert sich Jansen. Ab sofort war er in Langenhagen ein wichtiger Ansprechpartner.

Generationenwechsel bei der Offenen Pforte: Heinz Jansen übergibt an Sabine Sickau. Quelle: Sascha Priesemann (Archiv)

Als 2004 das Stadtmarketingprogramm die Gründung von sieben Arbeitskreisen nach sich zog, fiel die Wahl für die Leitung des Arbeitskreises Grünes Langenhagen den Verantwortlichen im Rathaus leicht: Als eine erste Aktion in neuer Funktion rief Jansen mit seinen Mitstreitern die Offene Pforte ins Leben. „Zu Beginn war 2005 noch alles sehr klein, wir hatten nur sechs Teilnehmer, haben dann aber festgestellt, dass wir weitermachen wollen“, sagt Jansen heute. Die Offene Pforte gibt es noch immer, seit 2018 wird sie aber von Sabine Sickau organisiert – nach einem Einarbeitungsjahr mit Jansen im Sommer zuvor. Der Arbeitskreis beendete seine Tätigkeit im Oktober vergangenen Jahres („Das ist schade, aber wir haben in den 15 Jahren sieben Broschüren mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren erstellt“). Von den Mitgliedern erhielt Jansen eine Trophäe in Form einer Bowlingkugel mit Dankeswidmungen. Langenhagen zeigte sich schon früher erkenntlich: 2011 trug sich Jansen ins Goldene Buch der Stadt ein.

Diese Bowlingkugel mit einer persönlichen Widmung erhielt Jansen vom Arbeitskreis. Quelle: Stephan Hartung

Tischtennis und Lernhilfe

Ein großes Hobby von Jansen außerhalb von Garten und Botanik hat im weiteren Sinne auch mit der grünen Farbe zu tun. 27 Jahre lang spielte er Tischtennis beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, stand überwiegend für die vierte Herrenmannschaft an der grünen Platte. Zudem engagierte er sich bis 2018 sieben Jahre lang in Kaltenweide bei der Lernhilfegruppe. „Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht“, sagt Jansen und lacht. „Vielleicht wäre aus mir doch ein guter Volksschullehrer geworden.“ Hätte er damals die Aufnahmeprüfung bestanden, dann wäre die Geschichte möglicherweise anders verlaufen. Gut für Langenhagen, dass er nicht singen konnte.

Das ist Heinz Jansen Heinz Jansen wurde am 21. Januar 1930 in Moers geboren. „Linksseitig vom Rhein“, wie er mit einem Augenzwinkern betont. In der Stadt wuchs er auf, dort legte er 1951 sein Abitur ab. Später als geplant – der Krieg sorgte für eine zwischenzeitliche Aussetzung der Schullaufbahn. Für das Studium zog er 1954 nach Hannover, 1960 erfolgte der Abschluss als Doktor des Gartenbaus. Nur ein Jahr danach gab es das nächste feierliche Ereignis: Heinz und Cäcilia Jansen heirateten in Hannover. Seit 1973 leben die Jansens, aus deren Ehe ein Sohn und eine Tochter hervorgingen, in Krähenwinkel in ihrem selbst gebauten Haus.

Lesen Sie auch

Von Von Stephan Hartung