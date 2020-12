Langenhagen

Es sind nur wenige Meter von der Walsroder Straße 150 bis zur Leibnizstraße 5 in Langenhagen. Dr. Matthias Wahn hat quasi nur die Straßenseite gewechselt. Und doch hat sich eine ganze Menge verändert für den Dermatologen und seine Patienten. Wahn residiert nun mit seinem Hautarzt- und Laserzentrum in einem dreistöckigen modernen Neubau. Nach seinen Angaben gehört die neue Praxis mit einer Größe von 650 Quadratmetern zu den größten ihrer Art in Deutschland.

Außen laufen noch die Restarbeiten, innen ist bereits alles fertig im neuen Hautarzt- und Laserzentrum Langenhagen Quelle: Sebastian Stein

„Die Patientenzahlen wurden immer höher, die Öffnungszeiten immer länger“, sagt Wahn. 2018 habe er durch Zufall dieses zentrale Grundstück angeboten bekommen. Vor dem Abriss befanden sich hier diverse Gewerbebetriebe, unter anderem ein Getränkemarkt. In den neuen Räumen wollte Wahn nun keine Kompromisse mehr eingehen. Allein das Gebäude hat ihn etwa 3 Millionen Euro gekostet, hinzu kommt die etwa 2 Millionen Euro teure Laserausstattung, die aber in großen Teilen schon in der alten Praxis vorhanden war.

60.000 Patienten pro Jahr

Wer das neue Gebäude an der Leibnizstraße nun betritt, sieht weitläufige Gänge, ein Atrium in der Mitte und eine Vielzahl an Zimmern mit digitalem Leitsystem. 60.000 Patienten schleuste Wahn mit seinen Kollegen jährlich schon durch seine alte Praxis. 2500 Operationen und mehr als 10.000 Laserbehandlungen zählt Wahn auf. Bislang haben all das drei Ärzte und 20 Angestellte bewerkstelligt. Drei neue Ärzte sollen nun dazu kommen, um den hohen Bedarf zu decken.

Der Andrang rührt daher, dass die Klinik recht breit aufgestellt ist und einen besonderen Schwerpunkt hat. Die Ärzte behandeln hier klassische Hautkrankheiten wie Neurodermitis, bieten operative Sprechstunden für Hautkrebspatienten an, aber auch Laseranwendungen. Letztere bezeichnet Wahn als sein Steckenpferd. In der Praxis hat er 15 Lasergeräte, jedes mit einer spezifischen Funktion – „für all das, was medizinisch und kosmetisch möglich ist“, sagt er. Das macht auch einen Großteil seines Geschäfts aus. Etwa 60 Prozent der Behandlungen entfallen auf Laseranwendungen, schätzt Wahn.

Viele Patienten kommen wegen Falten und alten Tattoos

Nicht alles, was Wahn und seine Kollegen hier tun, ist medizinisch notwendig. Viele Patienten kommen wegen ihrer Falten oder Tattoos. „Ihre Tribals wollen viele loswerden“, sagt Praxismanagerin Andrea Stuck. Ab Januar könnte der Zulauf noch größer werden. Denn laut Wahn sei die Branche im Umbruch, weil die Anwendung von Strahlen am Menschen ab Januar strikter reguliert werde.

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten meist nicht

Für Patienten können die beliebten Laserbehandlungen aber finanziell ein Problem werden. Die gesetzliche Krankenkasse übernehme nur die wenigsten Therapien ohne eigenen Antrag, sagt Wahn. Und das gilt nicht nur für die Entfernung von Tattoos, sondern beispielsweise auch bei Warzen. Die Kosten reichen von etwa 60 Euro für letztere bis 2500 Euro bei einer Faltenbehandlung im Gesicht. Daran verdient Wahn sicher nicht schlecht. Aber die Material- und Gerätekosten seien hoch – ein Satz neuer Schallköpfe für die Lasergeräte etwa koste 15.000 Euro sagt Wahn. Und auch wenn es gutes Geld bringe, sei das nicht der Grund für seine Entscheidung. Vor allem mit dem Laserschwerpunkt habe er sich einen Jugendtraum verwirklicht.

Dr. Matthias Wahn demonstriert an einem Stück Holz die punktgenaue Arbeit mit dem Laser. Quelle: Sebastian Stein

Der Name der neuen Klinik „Hautarzt- und Laserzentrum Hannover“ ist ob der Lage eigentlich falsch – und doch richtig. Laut Wahn gibt es in der Landeshauptstadt kaum Ärzte mit Laserschwerpunkt – und auch die Hannoveraner will er in die Flughafenstadt ziehen. Der gebürtige Braunschweiger begann hier 2013. Zusammen mit Dr. Ferdinand Vennemann leitete er die alte Praxis an der Walsroder Straße, 2016 übernahm er sie dann komplett.

Patienten reisen aus Russland an

„Mir gefällt hier Lage, Landschaft und Leute – es ist angenehmer als in der hannoverschen Innenstadt zu arbeiten“, sagt Wahn. Für seine Kunden aus den etwas entlegeneren Gebieten sei der Standort mit Flughafen und der Nähe zum Bahnhof zudem gut erreichbar. Das ist für Wahn tatsächlich nicht unerheblich. Viele Patienten würden aus mehreren Hundert Kilometer entfernt anreisen. Dazu kommen internationale Patienten, die tatsächlich eigens in Langenhagen einen Stopp einlegen. Einmal, erzählt Wahn, seien russische Patienten auf dem Weg nach Marbella zwischengelandet und hätten sich eine Ladung Botox spritzen lassen.

Wahn eröffnet zusätzlich Privatpraxis für Kosmetik

Mit dem Klinikneubau gewinnt auch die Ecke an der Leibnizstraße ein neues Gesicht. In den beiden Geschossen über der Praxis sind nun auch die ersten Mieter eingezogen. Draußen laufen nur noch die letzten Bauarbeiten. Und im vorderen Teil des Gebäudes hat Wahn noch ein weiteres Geschäft geplant. Im neuen Jahr soll dort eine Privatpraxis für kosmetische Medizin auf 100 Quadratmetern eröffnen.

