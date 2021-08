Langenhagen

Bei den zweiten Niedersächsischen Barocktagen macht das Ensemble Concerto Ispirato einen Stopp in der Langenhagener Elisabethkirche am Kirchplatz. Die Künstler konzertieren am Freitag, 3. September, um 18 Uhr – und eröffnen mit dem Konzert diese zweite musikalische Reihe. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde statt.

Die vier renommierten Musikerinnen und Musiker Iris Maron mit der Barockvioline, Georg Fritz mit Oboe und Blockflöte, Christian Heim an der Gambe und Bernward Lohr mit dem Cembalo eröffnen dieses musikalische Wochenende mit Konzerten, einer Ausstellung von historischen Instrumenten und einem Meisterkurs für barocke Kammermusik in Langenhagen.

Großer Anklang erfordert Wiederholung

Iris Maron leitet das Barockensemble Concerto Ispirato. Quelle: Jérome Gerull (privat)

„Nachdem die Premiere der Barocktage im letzten Herbst so großen Anklang fand und allen Teilnehmenden so viel Freude machte, sind wir sehr froh, auch in diesem von Corona geprägten Jahr die Barocktage wieder durchführen zu können. Das ist für uns etwas ganz besonderes“, betont Maron. Sie ist nicht nur Barockgeigerin, sondern fungiert auch als künstlerische Leiterin der Barocktage.

Im Konzert werden Werke berühmter Barockkomponisten wie Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel gespielt. Außerdem werden noch unbekannte Triosonaten von Johann David Heinichen und des spanischen Oboenvirtuosen Joan Baptista Pla erklingen, die die vier Musiker allen Zuhöreren auch in unterhaltsamen Moderationen näherbringen.

Musiker wollen das Publikum überraschen

„Es ist eine große Chance, das Publikum mit Musik zu überraschen, die heute kaum jemand kennt. Da gibt es gerade in der Barockmusik noch viel zu entdecken“, sagt Professor Bernward Lohr, Cembalist des Ensembles. Im Anschluss an das Konzert gibt es für das Publikum die Möglichkeit, auf dem Kirchplatz mit den Musikern ins Gespräch zu kommen, bevor der Meisterkurs für barocke Kammermusik beginnt.

Hintergrund: 20 Studierende, ambitionierte Laien und musikalische Profis aus ganz Niedersachsen und darüber hinaus beschäftigen sich an diesem Wochenende unter der Anleitung des vierköpfigen Dozententeams mit Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts. Das öffentliche Abschlusskonzert mit allen Teilnehmenden ist für Sonntag, 5. September, um 17 Uhr an der Kirche St. Philippus Isernhagen-Süd geplant.

Anmeldungen und Platzreservierungen zum Auftaktkonzert am 3. September werden per E-Mail an info@concertoispirato.de ab sofort entgegengenommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Beim Eintritt ist ein Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis vorzuzeigen, es gilt die 3G-Regel.

Von Sven Warnecke