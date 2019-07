Langenhagen

Mit Stolz haben jetzt 27 Absolventen der Gutzmannschule in Langenhagen ihre Zeugnisse entgegengenommen. Schulleiterin Andrea Engelhardt lobte in der Feierstunde im Theatersaal an der Rathenaustraße den Elan und die Freude, den die Schüler beim Abschlussstreich als Gruppe an den Tag gelegt hätten.

Es sei ein Festtag für die ganze Schule geworden, betonte Engelhardt. Denn die mit Gummibärchen gefüllten Luftballons, die Musik und der Tanz sowie ein Bobbycar-Rennen unter dem Motto Lehrkräfte gegen Schüler habe alle erfreut, sagte die Schulleiterin. Und nach dem Abschlussstreich sei alles wieder in Windeseile aufgeräumt worden – miteinander. „So soll es sein: Freude am Leben haben – Verantwortung übernehmen’“, unterstrich Engelhardt, die genau dieses Motto auch ihren nunmehr ehemaligen Schülern mit auf den weiteren Weg gab.

Das sind die Absolventen 10a: Sarah Grünewald, Denis Kazimierowski, Piere Pascal Müller, Marcel Mönner, Matteo Marques da Silva Tavares, Shirley Kleber, Andreas Pinkernell. 10b: Linus Harter, Henner Hölscher, Leonhard Leseberg, Michael Hellwig, Caroline Kurth, Antonia Mehrstedt, Diogo Figueiredo, Delyana Poelmeyer, Marcel Lakhman, Niclas Mangano, Sarah Steffen. 10c: Lisa Geese, Marlon Kraft, Dennis Rocco Marquart, Eric-Odin Fedde, Stefan Kazimierowski, Pascal Birkenfeld, Andreas Bratzke, Alexander Krumbein, Anna Sophia Rieckenberg.

Von Sven Warnecke