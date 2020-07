Wie groß muss die Grundschule Engelbostel werden, damit sie auch in Zukunft nicht in Bedrängnis kommt? Der technische Schulbauausschuss hat sich jetzt knapp für einen Anbau ausgesprochen und den Prüfantrag der CDU auf einen Neubau abgelehnt. Am Montag nun entscheidet der Rat über die Weichenstellung.