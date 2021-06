Langenhagen

Die Grünen haben sich via Zoom digital in einer Mitgliederversammlung für die Kommunalwahl im September auf ihre Kandidatinnen und Kandidaten festgelegt. In sämtlichen fünf Wahlbereichen für den Rat der Stadt sowie die Ortsräte hat die Partei genügend Bewerberinnen und Bewerber gefunden, heißt es von Grünen-Parteichef Rolf Linnhoff.

Im Nachgang an den digitalen Entscheid hatten die Mitglieder die Chance, die Wahl an einer konventionellen Wahlurne zu bestätigen. Linnhoff kündigt an, ab dem 17. Juli auch auf dem Marktplatz in Langenhagen wieder präsent zu sein, um für die Ziele und Visionen zu werben.

Linnhoffs Angaben zufolge erwarten die Grünen „angesichts der gewachsenen Bedeutung ihrer Kernkompetenzen in den Bereichen Klimawandel, Naturschutz, Bildung, Stadtentwicklung, Mobilitätswende und dem fundierten Blick auf eine sichere kommunale Haushaltsführung bei der Wahl im September 2021 einen erheblichen Stimmenzuwachs“, gibt er sich zuversichtlich.

Entscheidung für höchstes Amt in der Stadt soll später fallen

Die Partei hat für die Langenhagener Gremien 37 Bewerberinnen und Bewerber mobilisieren können. Dabei sei es den Grünen gelungen, eine Mischung „von erfahrenen Politikern und jungen Köpfen mit erfrischenden Vorschlägen“, zu finden. „Wir haben ein breites Spektrum engagierter Mitglieder, die zu einem Teil erst in den letzten beiden Jahren zu uns gestoßen sind“, betont der Vorsitzende.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten schicken die Grünen ins Rennen Für den Rat der Stadt treten im Wahlbereich Brink und Wiesenau Alexander Cordes, Tanja Lengies, André Hoppe, Torsten Lengies-Nalasek und Bahadir Tuncay an. In Langenforth kandidieren Ronald Kunze, Andrea Bunn, Benjamin Brörken, Silke Brodersen, Hartmut Voigt und Andrea Kempkens. In Langenhagen-Mitte stehen Ulrike Jagau, Wilhelm Zabel, Ulrike Bodenstein-Dresler, Rolf Linnhoff, Regina Appuhn, Erwin Eder, Annemarie Schacherer, Helmut Appuhn und Ekkehard Knigge zur Wahl. In Kaltenweide und Krähenwinkel bewerben sich Silke Musfeldt, Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler, Marion Kellner, Diar Sarkan, Charleen Mätschke, Dirk Musfeldt, Franziska Brinckmann-Köster, Michael Horn und Moritz Hartung. Im Westen, also in Engelbostel, Schulenburg und Godshorn kandidieren Stefanie Kanemeier, Habibollah Eslami-Mirabadi, Karin Eggers, Behzad Yazdam Pannah, Annegret Ratzkowsky, Heinrich Kohne, Jürgen Spähr und Ulrich Benzler. Glücklich schätzt sich Linnhoff, dass es auch 16 Kandidatinnen und Kandidaten für die fünf Ortsräte gibt. Diese sind in Engelbostel: Karin Eggers, Ulrich Benzler und Jürgen Spähr. In Godshorn kandidieren Habibollah Eslami-Mirabadi und Bezad Yazdam Panah. In Schulenburg stehen Barbara Daum, Stefanie Kanemeier und Annegret Ratzkowsky für die Grünen auf der Wahlliste. In Krähenwinkel gehen Marion Kellner und Moritz Hartung, in Kaltenweide Silke Musfeldt, Michael Horn, Diar Sarkan, Charleen Mätschke, Franziska Brinckmann-Köster und Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt an den Start. Für die Regionsversammlung steht Michael Horn aus Kaltenweide auf dem ersten Listenplatz im Wahlbereich Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen.

„Die Grünen in Langenhagen sind damit auf allen Ebenen gut aufgestellt und sehen der Kommunalwahl zuversichtlich entgegen“, betont Linnhoff. Allerdings gibt er sich äußerst schmallippig, ob die Langenhagener auch einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin für das Bürgermeisteramt ins Rennen schicken wird. „Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden“, teilt er lediglich kurz auf Anfrage mit.

Von Sven Warnecke