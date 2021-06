Wer als Hausbesitzer in den Klimaschutz investiert, kann sich um eine grüne Hausnummer bewerben: Damit zeichnet die Klimaschutzagentur jedes Jahr vorbildlich sanierte oder energieeffizient konzipierte Neubauten aus. An der Bahnhofstraße in Langenhagen zeigt eine Wohnungsgenossenschaft, warum sich die Investition auszahlt.