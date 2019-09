Ob Polizeihundeführer, DLRG-Taucher oder Feuerwehren: Was Stadt, Rettungsdienste und Polizei für die Sicherheit in der Stadt leisten, haben sie den Langenhagenern am Sonntag unter Beweis gestellt – und auch ein aus dem Fernsehen bekannter Polizist kam zum Besuch vorbei.