Mit einem Großaufgebot kämpfen Feuerwehrleute in Langenhagen-Engelbostel gegen Flammen, die ein Zweifamilienhaus am Teichweg zerstört haben. Die Löscharbeiten werden noch Stunden dauern, dichter Qualm zieht am Montagabend durch den Ort. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.