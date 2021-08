Kaltenweide

An sieben Stellen hat die Polizei Langenhagen im Stadtteil Kaltenweide unerlaubte Graffitis entdeckt und Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen erstattet. Nun hofft sie auf Zeugen.

Eine Anwohnerin hatte der Polizei am Sonntag gegen 4.45 Uhr gemeldet, dass sie zwei Männer beobachtet hatte, die am Kaltenweider Platz unterwegs waren und Spraydosen dabei hatten. Sie konnte aber nicht sehen, dass die Männer gesprüht hatten. Polizisten, die kurz darauf nach dem Rechten schauten, entdeckten am Kaltenweider Platz, an der Maria-Montessori-Straße und der nahen Straße Dungenhorst insgesamt sieben Stellen, an denen mit schwarzer Lacksprühfarbe sogenannte Tags – hier der Schriftzug „Aura!“ – aufgebracht worden waren. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Zu jedem Tatort schrieben die Polizisten eine eigene Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Sie hoffen nun auf weitere Zeugen, die die Männer näher beschreiben können. Zeugen sollten sich unter Telefon (0511) 109 4215 melden.

Von Frank Walter