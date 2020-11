Godshorn

Nach Auskunft von Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig sind nach einem positiven Ergebnis eines Corona-Tests einer Mitarbeiterin im Zwergenhaus Godshorn vorsorglich alle Kinder der beiden Krippengruppen sowie die Mitarbeiterinnen der Einrichtung am Freitagmittag in Selbstisolation geschickt worden.

Betroffen sind von der Regelung 22 Kinder der zwei Gruppen sowie die fünf in der ehemaligen Schule aktiven Erzieherinnen. „Nach Bekanntwerden des Testergebnisses wurden alle Eltern umgehend informiert und gebeten, ihre Kinder abzuholen“, heißt es von Mossig weiter.

Stadt wartet auf Anordnung des Gesundheitsamtes

„Wir warten jetzt auf die Mitteilung des Gesundheitsamtes zur aktuellen Situation“, sagt Heidi von der Ah, Leiterin der Langenhagener Abteilung Kinder und Schule. „Dennoch sei den Eltern bewusst, dass die Einrichtung für die Dauer einer eventuellen vom Gesundheitsamt verordneten Quarantäne geschlossen bleiben könnte.“ Der Kontakt zwischen Gesundheitsamt, Einrichtung und Elternschaft sei über das Wochenende aufrechterhalten worden, sodass aktuelle Informationen unmittelbar weitergegeben werden könnten.

Unterdessen meldet die Region Hannover für die Stadt Langenhagen nach einem leichten Rückgang der Corona-Infektionen wieder etwas steigende Zahlen. Am Freitag waren in der Stadt 171 Menschen an Covid-19 erkrankt. Anfang vergangener Woche lag der Wert noch bei 161 erkrankten Menschen.

Von Sven Warnecke