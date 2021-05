Langenhagen - Großprojekt in Godshorn: So nachhaltig investiert Expert 50 Millionen Euro am Standort

Die Pandemie trifft auch den Elektronikfachhändler Expert hart. Dem Unternehmen mit Sitz in Langenhagen machen die wechselnden gesetzlichen Bestimmungen zu schaffen. Dennoch investiert die Firma gut 50 Millionen Euro in einen nachhaltigen Ausbau der Zentrale in Godshorn.