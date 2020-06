Godshorn/Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Godshorn musste am Montag, 15. Juni, um 6.36 Uhr zum Gewerbegebiet ausrücken. In einem Betrieb an der Münchner Straße hatte eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass offenbar ein technischer Defekt an dem Gerät vorlag. Sie mussten nicht einschreiten. Das gilt auch für einen weiteren Einsatz um 14.17 Uhr in einem Unternehmen an der Hessenstraße.

Bus bleibt mit technischen Defekt liegen

In Langenhagen wurden die Einsatzkräfte am Montag gegen 12.02 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung auf die Godshorner Straße gerufen. An der Haltestelle Sattelhof war ein Linienbus liegengeblieben, der Kühlflüssigkeit verloren hatte. Die Feuerwehr beseitigte unter Leitung von Marcel Hofmann die Verunreinigung mit Wasser von der Fahrbahn, wie Sprecher Christian Hasse berichtete. Trotz einer gesperrten Fahrspur sei es während des Einsatzes aber zu keinen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Anzeige

Gegen 14.30 Uhr wurden weitere Langenhagener Feuerwehrkräfte wegen eines vermeintlichen Wasserschadens zu einem Haus am Bahnhofsplatz gerufen. Vom Balkon des Obergeschosses tropfte Wasser auf den darunterliegenden. Einsatzleiter Florian Thon stellte aber rasch fest, dass es sich lediglich um Regenwasser aus einer verstopften Regenrinne gehandelt hatte. In diesem Fall konnte die Feuerwehr ohne eingreifen zu müssen wieder abrücken.

Weitere NP+ Artikel

Aufmerksamer Nachbar löscht Feuer in Wintergarten

Bereits am Sonnabend war Ortsfeuerwehr Langenhagen wegen eines brennenden Wintergartens an die Tegeler Straße gerufen worden. Zum Glück für die Bewohner hatte ein aufmerksamer Nachbar gegen 0.30 Uhr den Feuerschein bemerkt und noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.

Weitere Einsatzmeldungen von Feuerwehr und Polizei aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke