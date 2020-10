Langenhagen

Die Volkshochschule Langenhagen lädt zu einer Diskussionsrunde mit Julian Cordes vom Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen ein. Nach dem Redebeitrag zum Thema „ Menschenrechte in globalen Lieferketten – zivilgesellschaftliche Perspektiven“ haben die Teilnehmer die Gelegenheit, zu diskutieren, was sich in Politik und Wirtschaft ändern muss, um einen fairen Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten zu bekommen.

Der Vortrag beginnt am Dienstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße 15 in Langenhagen. Eine Anmeldung ist entweder telefonisch unter (05 11) 73 07 97 10 und online unter www.vhs-langenhagen.de möglich.

Von Leona Passgang