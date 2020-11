Godshorn

Die rund 340 Unternehmen im Gewerbegebiet Godshorn (Airport Business Park 1+2) in Langenhagen haben jetzt die Möglichkeit, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom anschließen zu lassen. Dafür ist allerdings eine Quote zu erfüllen.

Möglich sind Glasfaseranschlüsse bis 100 GBit/Sekunde

Gemeint ist das Areal rund um Münchner Straße, Frankenring, Bayernstraße, Europaallee und Westfalenstraße. Wenn sich bis zum 31. Januar 2021 rund 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird das Unternehmen diese Infrastruktur im Gewerbegebiet ausbauen. Zudem erhalten die Firmen den Einbau des Gigabit-Anschlusses ohne zusätzliche Kosten. Das Angebot auf Glasfaser reicht von einer Übertragungsrate von 100 MBit/Sekunde als Geschäftskundenanschluss über 1 GBit/Sekunde bis hin zu direkten Übertragungswegen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/Sekunde.

Trenchingverfahren verkürzt Bauzeit

Die Telekom plant, dafür mehr als 160 Kilometer Glasfaser zu verlegen und die Unternehmensstandorte direkt an das Glasfasernetz anzubinden. Dabei wird beim Gewerbegebietausbau in Langenhagen unter anderem das Trenchingverfahren eingesetzt, bei dem schmale Schlitze gefräst werden, um die Kabel in den Boden zu bringen. Es gilt als zeitsparend und kosteneffizient, führt zu kürzeren Bauzeiten und somit zu weniger Belastungen für die Anwohner.

Die Telekom investiert nach eigenen Angaben jährlich rund 5 Milliarden Euro in den Breitbandausbau und betreibt mit mehr als 500.000 Kilometern das größte Glasfasernetz in Europa. Allein 2019 wurden rund 60.000 Kilometer Glasfaser verbaut.

