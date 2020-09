Langenhagen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen dem Finanzplan der Stadt Langenhagen in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Nach aktuellen Schätzungen, basierend auf Gesprächen mit dem Finanzamt und den Unternehmen, rechnet die Stadtverwaltung allein bei der Gewerbesteuer mit Mindereinnahmen von etwa 10 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Das geht aus einem Statusbericht an den Rat von Mitte September hervor. Bürgermeister Mirko Heuer gibt sich dennoch gelassen. „Derzeit gibt es keinen Anlass zur Sorge“, sagt er im Pressegespräch. Er setze auf den angekündigten Rettungsschirm von Bund und Ländern.

Stadt erwartet Auswirkungen auch auf die nächsten Jahre

Jahr für Jahr verbucht die Stadt Langenhagen hohe Millionensumme an Gewerbesteuer. Im Jahr 2017 waren es knapp 93 Millionen Euro, die noch vorläufigen Zahlen für 2018 und 2019 weisen rund 61 beziehungsweise fast 76 Millionen Euro aus. Für 2020 hatte die Stadt ursprünglich rund 74 Millionen Euro eingeplant.

Wo genau die Kommune allerdings diesmal am Jahresende bei dieser wichtigen Einnahme landen wird, ist derzeit auch für die Finanzfachleute im Rathaus nicht vollends abzusehen. Nach ihrer Einschätzung wird der „Corona-Knick“ ohnehin nicht mit dem Kalenderjahr enden. „Es ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuer auch in den Folgejahren spürbar sein werden“, heißt es dazu in einer Informationsdrucksache.

Die Gewerbesteuer sprudelt wegen der Corona-Krise auch in Langenhagen nicht so üppig wie erwartet.

Viele Unternehmen beantragen Steuerstundungen

Reihenweise haben Langenhagener Unternehmen – belastet durch Betriebsverbote und das Herunterfahren der Wirtschaft – Stundungen und Herabsetzungen der Gewerbesteuer beantragt. Die Stundungsanträge summieren sich auf rund 9,3 Millionen Euro, die Herabsetzungsanträge auf 2,3 Millionen Euro. Die Stundung wirkt sich dabei zunächst „nur“ auf die Liquidität der Kommune aus, während Herabsetzungen direkt auch Mindereinnahmen für den Haushalt 2020 bedeuten.

Auch bei der Grundsteuer sind Stundungsanträge über fast 600.000 Euro aufgelaufen. Hinzu kommen Mindereinnahmen beispielsweise bei den Kitagebühren und in der Abteilung für Sicherheit, Ordnung und Umwelt, die weniger Tempo- und Parkplatzkontrollen vorgenommen hatte. Die Auswirkungen auf den Einkommenssteueranteil für die Kommune bleiben noch abzuwarten.

Während die Stadt also wegen der Corona-Krise auf der einen Seite weniger Einnahmen hat, muss sie auf der anderen Seite zusätzlich Mehrausgabe schultern. Insgesamt hat die Stadt in einem „Corona-Budget“ 870.000 Euro eingestellt. So will sie später genau nachvollziehen können, welche Zusatzkosten durch die Pandemie angefallen sind. Bezahlt werden davon beispielsweise Desinfektionsmittel, Sonderreinigungen und Schutzausrüstung. Bis Mitte September hat die Stadt knapp 350.000 Euro ausgegeben – wobei die Finanzfachleute jedoch davon ausgehen, dass das Budget für 2020 noch voll ausgeschöpft werden wird.

Bürgermeister setzt auf den Rettungsschirm

Trotz dieser Zahlen ist Langenhagens Bürgermeister überzeugt: „Es sieht nicht wirklich dramatisch aus.“ Heuer verweist dabei auf Nachfrage einerseits auf den nach wie vor vorhandenen Spielraum bei den sogenannten Kassenkrediten. Vor allem aber setzt er auf den angekündigten Rettungsschirm von Bund und Ländern. Die genaue Basis und damit die Höhe der Entlastungen und Zuwendungen sind zwar noch nicht bekannt. „Meine Erwartungen gehen aber in Richtung 100 Prozent der coronabedingten Einbußen.“ Heuer hofft, dass bis zur Einbringung des Haushaltsentwurfs für 2021 – diesmal erst im November – darüber Klarheit bestehen wird.

Mit dem Haushaltsbeschluss – voraussichtlich im Dezember – wird dann auch feststehen, ob die Stadt Langenhagen an ihren Investitionen beispielsweise in Schulen und Kitas wie bislang geplant festhalten wird. Immerhin werden die hohen Kreditaufnahmen künftige Haushalte erheblich belasten. Aus Verwaltungssicht, so der Bürgermeister auf Nachfrage, seien alle Investitionen notwendig. „Und die Stadt ist leistungsstark genug, um das zu wuppen.“

Letztlich entscheiden, das weiß auch Heuer, muss aber der Rat der Stadt. Dem Gremium bleibt es überlassen, noch nicht begonnene Projekte zu stoppen, sie abzuspecken oder Investitionen zeitlich zu strecken. Der Bürgermeister verweist jedoch auf die Aussagen der kommunalen Spitzenverbände. Gerade jetzt sei es wichtig, dass die Städte und Gemeinden investierten. Es dürfe nicht gegen die Wirtschaftskrise angespart werden, so der Deutsche Städte- und Gemeindebund.

