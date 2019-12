Gestank nach Verwesung ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Langenhagen/Krähenwinkel

Die Feuerwehr ist am Sonnabend um 15.39 Uhr zusammen mit der Polizei wegen verdächtigem Gasgeruchs im Keller zu einem Haus an den Allerweg in Langenhagen gerufen worden. Damit haben die Ehrenamtlichen der sechs Ortsfeuerwehren in der Stadt in diesem Jahr bereits 636 Einsätze absolviert.

Gas war am Allerweg nicht ausgetreten – vielmehr stank es nach Verwesung. Und das hat dann auch die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei hatte es in dem Haus offenbar einen Stromausfall gegeben. In der Folge fiel eine Gefriertruhe aus, das darin gelagerte Fleisch taute auf und verströmte später den penetranten Gestank, sagte die Polizeisprecherin auf Anfrage. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte war nicht nötig.

Wasserdampf löst Alarm aus

Einsatz Nummer 635 hatte die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel bereits am Freitag an den Birkenweg geführt. Dort wurde eine Rauchentwicklung aus einem Hausdach gemeldet. Die Einsatzkräfte aus Krähenwinkel, unterstützt von der Langenhagener Feuerwehr mit der Drehleiter und einem weiteren Löschfahrzeug, rückten um 15.16 Uhr aus. Auch dort konnte die Einsatzleitung rasch Entwarnung geben. Offenbar war eine größere Menge Wasserdampf aus einem Dachfenster entwichen, der Nachbar hatte das als Feuer interpretiert. Die Feuerwehr kontrollierte sicherheitshalber den Bereich mit der Wärmebildkamera, brauchte aber nicht einzugreifen.

Feuerwehr muss Wohnungstür aufbrechen

Ein weitere Einsatz hatte sich an bereits am Freitag um 9.11 Uhr in einem Gebäude am Riemer Hof in Langenhagen ereignet. Dort waren die Retter wegen eines hilflosen Menschen gerufen worden. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufbrechen. Anschließend wurde der Verletzte dem Rettungsdienst übergeben.

Von Sven Warnecke