Langenhagen

In Langenhagen und auch weiteren Kommunen im Umland von Hannover gibt es derzeit Probleme bei der Abholung der Gelben Wertstoffsäcken. Die Stadt Langenhagen weist nach zahlreichen Bürgerbeschwerden nun darauf hin, dass sie für das Thema Müll nicht zuständig ist.

„Unser Mängelmelder läuft über“, sagte Stadtsprecher Ralph Gureck. Der Stadt seien in diesem Fall allerdings die Hände gebunden, erklärte Bürgermeister Mirko Heuer. „Wir bekommen den Frust ab, können aber leider gar nichts zur Abhilfe beitragen.“ Denn beauftragt mit der Abholung der Gelben Säcke ist das Unternehmen Remondis.

Die Stadt habe sich bei Remondis nach dem Grund der Probleme erkundigt, sagte Gurek. Das Unternehmen teilte der Stadt dasselbe mit, was es auch gegenüber der HAZ als Ursache angab: Urlaubszeit, hoher Krankenstand, Kündigungen. Remondis versuche, ausgefallene Abfuhren in den jeweils folgenden zwei Tagen nachzuholen. Klappt das nicht, bittet das Unternehmen, die Gelben Säcke erst zum nächsten regulären Abfuhrtermin erneut an die Straße zu stellen.

Von Elena Everding