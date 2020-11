Engelbostel/Berenbostel

Bei der Fahrbahnerneuerung im Bereich Engelbostel/ Berenbostel gehen die Arbeiten im vierten Bauabschnitt (L 380, Straße Alt-Engelbostel) dem Ende entgegen. Dieser Abschnitt wird am Freitag, 13. November, gegen 7 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Anschluss wird der Knotenpunkt Landesstraße 382/ Kreisstraße 303 als fünfter Bauabschnitt im Zeitraum von Freitag, 13., bis Montag, 16. November, saniert. Dabei stellen Arbeiter auch die Deckschicht auf dem Radweg in Bauabschnitt 3 neben der Stelinger Straße her.

Ende November soll die Sanierung abgeschlossen sein

Die bestehende Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung wird am Freitag nach dem morgendlichen Berufsverkehr umgestellt beziehungsweise angepasst und der Knotenpunkt für den Zeitraum der Arbeiten voll gesperrt. Lediglich der Linienbusverkehr kann den Knotenpunkt am Freitag noch bis Betriebsschluss passieren. Am Sonnabend und Sonntag, 14./15. November, wird die Linie 490 den Knotenpunkt dann umfahren. Alle übrigen Verkehrsteilnehmer müssen die örtlich eingerichteten Umleitungen nutzen. Die Verkehrsfreigabe für den Bauabschnitt 5 soll am Montag, 16. November, vor dem Einsetzen des morgendlichen Berufsverkehrs erfolgen.

Mit der Fertigstellung des Knotenpunktes beginnen am gleichen Tag die Arbeiten im sechsten und letzten Bauabschnitt auf der L 382/ Langenhagener Straße zwischen dem Knotenpunkt L 382/K 303 und dem Knotenpunkt L 382/L 380 ( Langenhagener Straße/Hannoversche Straße). Diese Arbeiten dauern dann voraussichtlich zwei Wochen. In diesem Zeitraum ist der Abschnitt voll gesperrt, Autofahrer können aber die Knotenpunkte passieren, Umleitungen werden eingerichtet.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter