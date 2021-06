Langenhagen

Das bekannte grüne Männchen an den Ampeln hat ausgedient – zumindest an zwei Kreuzungen in Langenhagen. Am Straßburger Platz sowie an der Einmündung der Schützenstraße zur Konrad-Adenauer-Straße symbolisieren nun andere Piktogramme Fußgängern und Radfahrern, dass sie die Straße bei Grün überqueren können.

Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Präventionsrates und des Seniorenbeirats der Stadt Langenhagen. Grundlage ist die Initiative „MitRespekt! Für Niedersachsen“ des Landes, das auch die Aktion bezahlt. Das Programm wird landesweit jeweils vor Ort über die Volkshochschulen umgesetzt. Daher ist in Langenhagen auch die VHS als Kooperationspartner mit im Boot.

Diese Piktogramme weisen künftig den Weg

Das sind die sieben Piktogramme. Quelle: Stephan Hartung

„Insgesamt haben wir sieben Ampelmotive entworfen, die unterschiedliche Personengruppen darstellen“, sagt Habib Eslami, Mitglied in beiden Beiräten, und zeigt an der Schützenstraße auf zwei verschiedene Ampelanlagen. Dort bestehen die grün leuchtenden Piktogramme aus zwei älteren Menschen, die am Stock gehen, sowie aus zwei Personen unterhalb einer Weltkugel, was beispielhaft für Integration stehen soll. Weitere Motive: Mann und Mann, Mann und Frau, Frau und Frau sowie ein Mensch in einem Elektrofahrzeug und ein Rollstuhlfahrer.

„Wir wollten für etwas Bleibendes sorgen“

Die Vielfalt sei wichtig gewesen, „denn das ist unsere Stärke. Daher wollten wir mit der Kampagne die Ampellandschaft in Langenhagen diverser gestalten“, sagt Justyna Scharlé, Vorsitzende des Langenhagener Präventionsrates. Zuletzt sorgte die Stadt mit einer Plakataktion zum Thema Integration für Aufsehen. „Aber Plakate müssen wir irgendwann wieder abnehmen. Wir wollten für etwas Bleibendes sorgen“, betont Scharlé. Geplant sei, dass die Ampelanlagen dauerhaft die Piktogramme zeigten. „Und wenn irgendwo neue Ampeln installiert werden, kann man darüber nachdenken, die Aktion noch auszubauen“, sagt sie.

Neue Ampeln sollen diverse Bilder zeigen

An der Schützenstraße, im Hintergrund ist die Stadtbibliothek zu sehen, gibt es das Piktogramm mit zwei Menschen und einer Weltkugel. Quelle: Stephan Hartung

Teil der internen Vorbereitung waren auch Gedanken über die Auswahl der Farbe. Vor einigen Monaten musste die Stadt Hildesheim auf Anordnung des Verkehrsministeriums Niedersachsen zwei Ampelanlagen zurückbauen. Dort leuchtete ein blaues Signal als Hinweis für Radfahrer, dass die Anlage sie erkannt hat und bald auf Grün schaltet. Doch Blau ist nicht als Verkehrszeichen einer Ampelanlage vorgesehen, begründete das Ministerium die Weisung. „Von diesem Fall wussten wir. Für Grün haben wir uns dann aber sowieso lieber entschieden, um der Vielfalt symbolisch grünes Licht zu geben“, sagt Scharlé.

In Langenhagen leuchten die diversen Grünlichter seit Freitag, 28. Mai. In Hannover, darauf weist Langenhagens Inklusionsbeauftragte Sabine Hettinger hin, gibt es diese Vielfalt bereits an einigen Ampelanlage. „Ich wohne in Hannover und beobachte, dass die Leute aufmerksam sind und solche Symbole registrierten. Der Überraschungseffekt ist spürbar.“ Ab sofort gilt dies auch für Langenhagen.

Stadttour führt auch zu den Ampeln

Und wer die Ampeln trotzdem übersieht, sollte sich den 15. Juli vormerken. Dann bietet die VHS zusammen mit dem Stadtarchiv die „MitRespekt!-Stadtführung“ durch Langenhagen an. Dabei gibt es verschiedene Ziele, darunter auch die Ampelanlagen. Interessierte können sich auf www.vhs.link/mitrespekttour informieren oder sich bei der VHS per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de anmelden. Die VHS ist auch telefonisch unter (0511) 73079705 zu erreichen.

Von Stephan Hartung