TSV Godshorn: Fußballerinnen sind in der Corona-Krise kreativ

Das Land Niedersachsen hatte Sportvereinen wochenlang das Training verboten. Jetzt ist die Pause vorbei, doch für den Betrieb gibt es noch immer Einschränkungen. Auch die C-Juniorinnen des TSV Godshorn treffen sich jetzt wieder gemeinsam. Björn und Andrea Wiekenberg haben jedoch schon in den Wochen davor einiges unternommen, damit aus dem kompletten Trainings- und Turnierstopp eine kreative Pause im besten Sinne werden konnte. „Wir haben uns sportliche und kreative Challenges einfallen lassen“, sagt Björn Wiekenberg, der die C-Juniorinnen trainiert. Regelmäßig schicken er und seine Ehefrau Andrea nun Trainingsaufgaben an die Spielerinnen und betten sie in eine Geschichte ein.

Fußballerinnen fahren nach Malmö und Paris – aber nur fiktiv

Seit Mitte April treten die C-Juniorinnen – so das fiktive Konzept – etwa in der Champions League gegen Teams in ganz Europa an, etwa Paris Saint-German. Die Wiekenbergs recherchierten zuerst die Distanz vom Sportplatz in Godshorn bis zum europäischen Reiseziel. Dann teilen sie die 15 C-Juniorinnen in zwei zufällige Teams auf. Gemeinsam müssen sie die Distanz zurücklegen – und zwar möglichst schneller als das andere Team. Wenn die Fußballerinnen das erdachte Ziel rechtzeitig vor dem fiktiven Spieltermin erreichen, qualifizieren sie sich für die nächste Runde.

Die Fußballerinnen erzielen mit sportlichen Aufgaben Punkte für ihr Team. Quelle: privat (Collage)

Die Ziele schaffen die Spielerinnen, indem sie die Strecken laufen oder mit dem Rad abfahren – 10.000 gelaufene Schritte zählen dann beispielsweise für zehn Kilometer. Zusätzlich konnten sie Liegestützen mit Ball machen, die Erfolgreichsten bekamen ebenfalls Schritte für das Team gutgeschrieben. Das alternative Training war mitunter bis ins kleinste Detail geplant: Denn es gab auch Stopps. Auf dem Weg nach Paris liegt der Halt natürlich in Godshorns Partnerstadt Le Trait.

„Alle meine Mädels sind mit Begeisterung dabei“, sagt Björn Wiekenberg – teilweise beteiligten sich auch schon deren Familienmitglieder. Um zu beweisen, dass sie die Aufgaben auch wirklich erledigen, schicken sie Videos davon. Einige Auszüge veröffentlicht der TSV dann auf der Facebook-Seite „ TSV Godshorn Junioren News“.

TSV will mit neuem Wappen Jugendkasse aufbessern

Mit einer weiteren Aktion wollen die Fußballerinnen neben ihrer Fitness auch ihre Finanzen aufbessern: Gemeinsam haben sie in den letzten Wochen das Wappen des TSV neu gestaltet. Bei einem „kreativen Staffellauf“ konnte jede Teilnehmerin einen Bereich gestalten und mit der eigenen Rückennummer kennzeichnen.

Milena (links) und Janne übergeben einander das umgestaltete Wappen. Quelle: privat

Die Konturen des eigentlichen Vereinswappens sind noch gut zu erkennen. Dieses will der TSV nun versteigern – und mit dem Erlös die Jugendkasse aufstocken. Aktuell liegt das Höchstgebot bei 250 Euro. Wer mehr bieten möchte, erreicht den Jugendleiter des TSV, Christian Czarnecki, per E-Mail an jugendleiter@tsv-godshorn.de. Die Auktion läuft bis Dienstag, 30. Juni.

Der TSV Godshorn möchte das kreativ umgestaltete Wappen versteigern, die Einnahmen sollen in der Jugendkasse landen. Quelle: privat

Von Konstantin Klenke