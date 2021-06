Langenhagen

Ein 35 Jahre alter Mann ist am Dienstag, 8. Juni, in Langenhagen das Opfer von Dieben geworden. Er war an diesem Tag gegen 11.30 Uhr auf dem Sportplatz auf dem Gelände des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße 21-23 zum Fußballspielen.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei hatte der Mann seine Tasche am Spielfeldrand deponiert. In einem günstigen Moment entwendeten Unbekannte ihm eine Gürteltasche. Darin befand sich unter anderem sein Mobiltelefon. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke