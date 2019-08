Kaltenweide

Ein 77 Jahre alter Skoda-Fahrer hat am Sonnabendabend beim Linksabbiegen in Kaltenweide einen entgegenkommenden BMW übersehen, in dem ein 52-Jähriger am Steuer saß. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Alle fünf Insassen wurden dabei nach Angaben von Polizeisprecher Mirco Nowak leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Darunter auch eine 36-jährige, schwangere Frau.

Neben der Feuerwehr Kaltenweide sind auch mehrere Rettungswagen und der Hubschrauber Christoph 4 an der Unfallstelle vor Ort. Quelle: Felix Dankowsky (Feuerwehr)

Nach Auskunft von Kaltenweides Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky wurden die Einsatzkräfte um 20.18 Uhr an die Altenhorster Straße Ecke Pfeifengrasstraße alarmiert. Alle Insassen konnten die Fahrzeuge jedoch selbstständig verlassen. Bis zum Eintreffen weiterer Rettungswagen übernahm die Feuerwehr gemeinsam mit einer zufällig anwesenden Rettungssanitäterin die Erstversorgung der Verletzten.

Im Anschluss streuten die Ehrenamtlichen auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und klemmten die Batterien der Autos ab, berichtet Dankowsky. Unter der Leitung von Ortsbrandmeister Uwe Glaser waren 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley