Auch für die vier städtischen Friedhöfe in Langenhagen, die sich in Godshorn und Kaltenweide sowie in der Kernstadt an der Imhofstraße und an der Grenzheide befinden, gibt es Pläne. Dies teilt Juliane Stahl, Sprecherin der Stadt Langenhagen, mit. Die vier Standorte sind insgesamt mehr als 170.000 Quadratmeter groß. Zu groß, meint die Stadt, die Flächen würden in diesem Umfang nicht mehr benötigt. Das ist das Ergebnis einer Friedhofsentwicklungsplanung.

Um Kosten und Fläche zu reduzieren, hat der Rat beschlossen, auf einem Teil der Friedhöfe keine weiteren Bestattungen in neu geschaffenen Grabstellen mehr zuzulassen. An der Imhofstraße werden keine neuen Grabstellen vergeben. Die Beisetzung in vorhandenen Wahlgräbern ist weiterhin möglich. Auf den anderen drei Friedhöfen werden neue Grabfelder und Wahlgräber ab sofort ausschließlich in bestimmten Bereichen ermöglicht. Bereits bestehende Reihengrabfelder werden im Umfang der noch vorhandenen Kapazitäten genutzt, teilt Stahl mit. Vorhandene Wahlgräber werden auf Wunsch verlängert. Angehörige müssen sich über bereits bestehende Gräber keine Sorgen machen: Sie bleiben erhalten.