Engelbostel/Schulenburg

„Schon ganz viele Zimmer sind belegt“, sagt Doris Seemann mit Blick auf das neue Insektenhotel auf dem Friedhof in Engelbostel erfreut. Das erkennt sie an den kleinen, verschlossenen Löchern in der gut zwei Quadratmeter großen Behausung. Im März war Seemann in der Martinskirche als Pfarramtssekretärin in den Ruhestand verabschiedet worden. Dabei hatte sie sich statt Blumen und Geschenken Zuschüsse für dieses besondere Stück gewünscht. Nun steht es auf dem Engelbosteler Friedhof und sorgt dafür, dass es dort ordentlich brummt und summt.

Freude über den Bestattungspark mit Pflanzen und Büschen

23 Jahre lang war Doris Seemann für die Friedhofsverwaltung zuständig gewesen. Zuletzt verfolgte sie interessiert die Entstehung der pflegeleichten begrünten Grabformen für Urnen und Särge. „Ich habe mich gefreut, dass auf dem Friedhof im vergangenen Jahr ein Bestattungspark mit vielen kleinen Pflanzen, Büschen und Bäumen entstanden ist, wo sich Insekten wohlfühlen können“, sagt die Engelbostelerin.

Die Naturliebhaberin hatte bereits vor einigen Jahren im Kirchgarten der Langenhagener Pauluskirche entdeckt, wie bereichernd solch ein Insektenhotel sein kann. Als sie im vergangenen Jahr über die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen den 85-jährigen Johann Mayer kennenlernte, der als ehemaliger Tischlermeister Behausungen für Insekten baut, konkretisierte sich ihr Wunsch nach einem Hotel für Insekten auf dem Engelbosteler Friedhof.

Ein Gemeinschaftsprojekt der örtlichen Handwerker

Die Spenden zu ihrer Verabschiedung aus dem Pfarrbüro haben es nun möglich gemacht, dass das Heim für Insekten gebaut werden konnte. Die Stahlkonstruktion schuf der örtliche Schlossermeister Gerhard Engelke, Dachdecker Andreas Fox ließ sie verzinken und Gärtner Ingolf Swoboda stellte das Haus letztendlich auf. „Somit ist das Ganze nun ein Engelbosteler Gemeinschaftsprojekt geworden“, freut sich auch Kirchenvorsteherin Jutta Köster.

Von Gabriele Gerner