Wer am Osterwochenende einen Spaziergang oder eine Fahrradtour machen möchte, muss sich an die geltenden Regeln infolge der Corona-Pandemie halten – auch in Langenhagen. Ordnungsamt und Polizei sind deshalb im Stadtgebiet präsent, um die Einhaltung zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden.