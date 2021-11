Langenhagen

Eigentlich hätte er sein persönliches Jubiläum feiern können – wenn das wegen Corona möglich gewesen wäre. Im vergangenen Jahr machte Michael Freiberg die 50 voll, ist seit 1970 Mitglied im Schützenverein Langenforth. „Als ich damals in den Verein eingetreten bin, hätte ich nie gedacht, dass ich mal Vorsitzender werde“, sagt er lachend. Aber so ist das halt im Ehrenamt. „Man rutscht da so rein, hat das eigentlich nicht geplant“, sagt Freiberg, der seit 2004 den Verein leitet und zuvor von 1976 an noch andere Positionen im Vorstand bekleidet hat – vom Sportleiter und Jugendleiter bis hin zum zweiten Vorsitzenden.

„Irgendwie habe ich alle Ämter mal gemacht“, sagt der heute 64-Jährige, dem dabei aber eines am Herzen liegt: „Nicht das Amt ist wichtig, sondern die Sache.“ Und für die Sache an sich hat er sich immer eingesetzt – beispielsweise als Begleiter Anfang der Siebzigerjahre beim Bau des Schützenhauses Langenforth – und macht es auch weiterhin in seiner aktuellen Vorstandsfunktion.

Dieses Bild stammt von der Schützenbegrüßung der Stadt Langenhagen am Rathaus im Jahr 2016 Darauf zu sehen sind: Mirko Heuer (von links), Claudia Freiberg, Lothar Steinbart, Birgit Gräfenkämper, Michael Freiberg und Bernd Lucka. Quelle: Stadt Langenhagen

Über seinen Verein hinaus ist Freiberg noch im Kreisschützenverband Wedemark–Langenhagen und in der Schützen-Gemeinschaft Langenhagen tätig. Im Kreisschützenverband ist er seit 2008 aktiv. 2015 wurde er in der Schützen-Gemeinschaft, einem Zusammenschluss von vier Langenhagener Schützenvereinen, als Nachfolger vom plötzlich verstorbenen Heiner Rust zum Oberschützenmeister gewählt.

Freiberg lebt seit 1958 in Langenhagen. Als er etwa zehn Jahre alt war, kam er erstmals in Kontakt mit dem Schützenverein Langenforth. „Ein Freund aus der Nachbarschaft hat gefragt, ob ich einfach mal mitkommen will.“ Er kam mit. Und es machte Spaß, damals auf dem Schießstand am Silbersee. „Da war richtig was los. Der Verein hatte eine tolle Jugendarbeit“, erinnert sich Freiberg.

Dritter Platz bei Landesmeisterschaft erfüllt ihn mit Freude

Natürlich stellt sich die klassische Frage: Warum das alles? „Es gibt einem ein gutes Gefühl, sich mit vertrauten Menschen für seinen Sport und dessen Tradition zu engagieren. Ich freue mich, zur Weiterentwicklung meines Vereins beitragen zu können, um ein lebendiges Vereinsleben zu gestalten. Das heißt: Traditionen zu wahren und die Förderung der Sportschützen zu verbessern“, sagt Freiberg und meint, dass ein gutes Gefühl und Freude durch das gemeinschaftlich Erreichte sowie die Wertschätzung und die Zufriedenheit der Mitglieder ihm Ansporn für weitere Aufgaben geben.

Und wer viel im Hintergrund tätig ist, was typisch fürs Ehrenamt ist, dem sei eine Erzählung über einen eigenen Erfolg erst recht gestattet. Freiberg berichtet mit ein wenig Stolz von der Landesmeisterschaft vor drei Jahren. 50 Meter Kleinkaliber, zweiter Platz. „Das war ein tolles Gefühl, damit hätte ich nie gerechnet. Wenn man bei einer Landesmeisterschaft auf dem Treppchen steht, dann darf man sich auch mal über sich selbst freuen.“

Im Januar 2022 stehen bei der Mitgliederversammlung wieder Vorstandswahlen an. „Ich mache es gern noch für zwei weitere Jahre. Aber so langsam werde ich mich für die Zeit danach mal nach einem Nachfolger umsehen müssen“, sagt der Vorruheständler, der in der Haustechnik tätig war. Die Zeit ab 2022 ist also vorerst gesichert – eine gute Nachricht. Denn im nächsten Jahr steht dem Schützenverein Langenforth Großes bevor: Er wird 100 Jahre alt.

Das ist die Serie

Sie verteilen Essen bei der Tafel, helfen beim Ausfüllen komplizierter Formulare und betreuen pflegebedürftige Menschen – alles ehrenamtlich. In unserer Serie „Langenhagens Helferinnen und Helfer“ stellen wir Personen aus der Stadt vor, die sich für die Gemeinschaft einsetzen und vor allem ein selten vorhandenes Gut schenken: Zeit.

Von Stephan Hartung