Ein wenig klingen sie so, als seien sie der Diskussion müde. „Mensch, wir waren hier mal Highlight“, entfährt es Christa Röder hörbar resigniert. 1991, als dem Langenhagener Rat genauso viele Frauen wie Männer angehörten. Dann zählt Ulrike Jagau auf der aktuellen Übersicht nach und seufzt: Unter den 42 Mitgliedern des städtischen Gremiums hat die Grünen-Ratsfrau und stellvertretende Ratsvorsitzende nur noch zwölf Kolleginnen. Was also tun? Für die Arbeitsgemeinschaft Frauenarchiv ist jetzt die Devise: den Blick heben und nach vorn schauen. Für den Spätsommer bereitet die sechsköpfige Riege eine Reihe von Veranstaltungen vor. Und dass sich die Gruppe nicht mehr alles gefallen lassen möchte, zeigte sich jetzt bei der Vorstellung des Programms. Am Ende könnte sogar ein politischer Antrag stehen.

Auftakt der Offensive ist am 16. September die Begrüßung der Wanderausstellung „Frauenorte“ im Rathaus. Zusammengestellt hat sie der Landesfrauenrat, dem Röder, ehemalige Langenhagener Ratsfrau und langjährige Vorsitzende des Seniorenbeirats, angehört. Die Sammlung präsentiert 1000 Jahre Frauengeschichte in Niedersachsen und dekliniert diese anhand von 30 Porträts namhafter Frauen durch. Die Persönlichkeiten sind gegliedert in vier Gruppen: Eroberinnen des politischen Terrains, Pionierinnen in Bildung und Beruf, Schöpferinnen von Kunst und Kultur sowie Akteurinnen zwischen den Konfessionen. Das Rathaus beherbergt diese Ausstellung bis zum 8. Oktober.

Frauenarchiv hat bereits 60 Persönlichkeiten beisammen

Keine der Frauen, die der Landesfrauenrat für diese Ausstellung zusammengetragen hat, kommt aus Langenhagen oder hat hier agiert. Und auch die parallel im Rathaus präsentierte Ausstellung zum Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht (ebenfalls aus der Hand des Landesfrauenrates) berührt Langenhagen nur mittelbar. Was die Flughafenstadt jedoch tatsächlich zu bieten hat, zeigen die bisherigen Erfolge im Aufbau des Frauenarchivs. „Wir haben bis jetzt 60 Porträts zusammengetragen“, berichtet Heike Brück-Winkelmann, die neben ihrer Funktion als Leiterin des Stadtarchivs der Arbeitsgemeinschaft angehört.

Während der Landesfrauenrat in der „Frauenorten“-Ausstellung ausschließlich bereits Verstorbene würdigt, gehören dem Frauenarchiv Langenhagen durchaus putzmuntere und aktive Frauen an. „Wir haben viele angesprochen, aber leider wollten nicht alle mitmachen“, klagt Jagau. „Viele Frauen machen sich immer noch viel zu klein, obwohl sie Großes leisten.“ Da helfe noch so viel gutes Zureden wenig. Vielleicht könne da eine Idee der Gleichstellungsbeauftragten Christina Mundlos helfen, kündigt deren Mitarbeiterin Sabrina Krinitzky an. „Wir wollen eine Postkartenwand aufstellen, an der Besucher ihre Anregungen anheften können, wen wir bei unserer bisherigen Sammlung womöglich übersehen haben.“

AG will Würdigung der Ehrenamtlichen neu gestalten

Anlass zur Suche bestehe zweifelsohne, mahnt auch die CDU-Ratsfrau Gabi Spier. Nicht zuletzt die offizielle städtische Würdigung der Ehrenamtlichen habe dies mehr als deutlich gemacht. „Nur eine Frau, der Rest alles Männer“, hält sie fest. Die Verwaltung erklärte dies seinerzeit mit den von den Bürgern eingereichten Vorschlägen. Doch damit gibt sich die Arbeitsgemeinschaft Frauenarchiv nicht zufrieden. „Man müsste politisch einen Antrag stellen, das Vorschlagswesen für diese Ehrung zu verändern“, sagt Jagau und findet die spontane Unterstützung ihrer Ratskollegin Spier. Man wolle sich nun etwas überlegen. Noch einmal solle die Ehrung in der bisherigen Form jedenfalls nicht stattfinden.

Von Rebekka Neander