Langenhagen

Die Polizei hat am Sonntag gegen 4 Uhr in Langenhagen eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 52-Jährige aus Neustadt am Rübenberge war in ihrem Opel im Söseweg unterwegs. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille, die Polizei untersagte ihr die Weiterfahrt. Bereits ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig.

Ein Arzt entnahm der 52-Jährigen auf der Polizeidienststelle mit zeitlichem Abstand gleich zwei Blutproben, da ein sogenannter Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte: Die Frau hatte im Rahmen der Kontrolle in der Wohnung einer Freundin nach ihrem Führerschein gesucht und hätte somit im Nachhinein behaupten können, in diesem Augenblick noch schnell weiteren Alkohol getrunken zu haben – und nicht alles vor Antritt der Fahrt.

Von Frank Walter