Mimuse-Macher Franz Gottwald feiert mit alten Bekannten und neuen Combos

Langenhagen

Alte Bekannte in neuen Combos zu versammeln – dieses Rezept ergibt einen einzigartigen Abend, der Besuchern und Akteuren gleichermaßen in bester Erinnerung bleibt. Entwickelt hat die besondere Mischung der Gitarrist und Mimuse-Macher Franz Gottwald, der unter dem Motto „ Franz und Frenz“ seine Weggefährten auf die Bühne des Theatersaals gebeten hatte, um mit ihnen sein 50-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern.

Seit dem 6. Dezember 1969 steht Gottwald auf den Brettern, die gemeinhin die Welt bedeuten sollen. Für ihn, erklärten die Kabarettisten Imre Grimm und Uwe Janssen, hieß dies Hüpede, Langenhagen, Sarstedt, Pattensen und Peine – aber eben nicht Paris. Dabei bedeutet das Bodenständige eben nicht Provinz, wie sich im Laufe des beeindruckend vielfältigen Konzerts zeigte. Denn schon mit dem ersten Stück „á la Vicente“ holten Gottwald, Sandra Materia und Juan Reyes spanisches Flair an die Rathenaustraße.

Flamenco at it's best – präsentiert von Sandra Marteria (links) und Carmen Salado. Quelle: Holger Hollemann

Flamenco – ein Genuss für Augen und Ohren

Gottwalds Leidenschaft für diese Musik und diesen Tanz zeigte sich vor allem im zweiten Teil, als Carmen Salado bei „Alegria“ geradezu über die Bühne wirbelte und im Zusammenspiel mit den Musikern alle Emotionen von Leidenschaft über Sehnsucht bis hin zu Wut und Freude tänzerisch darbot. Das Publikum honorierte diesen Genuss für Augen und Ohren mit lang anhaltendem Beifall – längst vergessen war zu diesem Zeitpunkt der graue Januartag vor der Tür.

Denn Gottwald überraschte von Beginn an mit Musikerarrangements, die nur selten in dieser Kombination und Dichte auf der Bühne stehen. So fanden sich für „Holiday“ neben Gottwald auch sein Bruder Robert – ebenfalls seit 50 Jahren musikalisch im Rampenlicht – am Cajon, Sängerin Judith Ariana und Sänger Michael Flexig, Ollie Brandes (Gitarre) und Scorpions-Mitgründer Lothar Heimberg (Bass) zusammen. Und schon beim nächsten Stück „Dust in the Wind“ ergänzten Freddy Wicke (Stahlgitarre) und Sandra Materia das Ensemble, als ob alle gemeinsam seit Jahren ihre Stücke präsentieren.

Didgeridoo folgt auf „Dust in the Wind“

Ein ganz anderes Bild bot sich nur wenige Minuten später, als Michael Flexig am Didgeridoo die Tänzerin Raksan durch den Zuschauerraum begleitete und schließlich mit Franz Gottwald, Lothar Krist (Saxofon), Juan Reyes (Cajon), Andreas Bock (Drums) und Niels von der Leyen ( Piano) die orientalische Klangfarbe in den Theatersaal holte. Ohnehin galt an diesem Abend für die Besucher, sich auf keinen Musikstil einzurichten. Zu unterschiedlich sind die Wege, die Franz’ Freunde gehen. Antonio Andrade und Miguel Sotelo, Migual Casas und Jorge sorgten für spanische Klänge, Herzschmerz und augenzwinkernde Bonmots auf Deutsch und Spanisch.

Von der Leyen und Bock indes brachten eine ganz andere Musikrichtung mit: Rasant griff der Pianist bei „Boogiemen“ in die Tasten, sodass es manchen Zuschauer nur schwer auf dem Stuhl hielt. „Roll ’ Em Pete“ hieß der nächste Titel, bei dem das Duo eben schnell um Krist auf ein Trio anwuchs. Scheinbar mühelos reihte sich Auftritt an Auftritt, und doch war Moderatorin Alix Dudel immer wieder gefordert – mal fehlte ein Musiker, mal nahm überraschend ein anderer Platz, als auf dem Ablaufplan stand.

Alix Dudel singt, moderiert und rezitiert: Gemeinsam mit Uli Schmidt am Piano und Franz Gottwald an der Gitarre unterhält sie im gut gefüllten Theatersaal. Quelle: Holger Hollemann

Alix Dudel glänzt mit der Moderation – und Friedhelm Kändler

Dudel meisterte alle Überraschungen souverän, und wenn es mal etwas länger dauerte, dann hatte sie immer noch ein Gedicht von Friedhelm Kändler parat. Ob „Wilder Honig“ oder das „Frühlingsanfangsgedicht“: Sie kassierte Lacher um Lacher von den Zuschauern, von denen so mancher am Ende für sein Warten belohnt wurde, als Dudel, Gottwald an der Gitarre und Uli Schmidt am Piano „Die Raben“ anstimmten.

Und auch wenn der Mimuse-Macher seinen Abschied von der Kleinkunstreihe für Mai plant – das 40. Programm im Herbst entsteht noch unter seiner Regie. Auch danach, so lässt er anklingen, wird er weder die Bühne dauerhaft verlassen noch die Organisationsfäden komplett aus der Hand geben. Und auch Bürgermeister Mirko Heuer lässt allen Kabarett- und Musikfreunden mitteilen: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Dass zu dem Wir vor allem auch der Verein Klangbüchse gehört, zeigte sich zum Ende eines unvergesslichen Abends: Die Mitglieder enterten die Bühne und übergaben dem Jubilar bunte Tulpen. „What a Wonderful World“ stimmte eine Combo um Krist an. Dem war nichts mehr hinzuzufügen.

Von Antje Bismark