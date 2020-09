Langenhagen

Von dem orangefarbenen Oldtimer-Citroën-Bus vor der Strandalm am Langenhagener Silbersee ist am Mittwochmorgen nur noch ein Teil der Karosserie zu erkennen. Spaziergänger und Läufer blicken erstaunt auf das Wrack an dem beliebten Ausflugsort. Ein Feuer hat den zum Foodtruck umgebauten Wagen in der Nacht komplett zerstört. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte offenbar das in der Sommersaison vor der Gastronomie geparkte Fahrzeug in Brand gesetzt.

Kurz vor 23 Uhr erhielt die Leitstelle der Feuerwehr die erste Meldung von Passanten, die Rauch und Feuer neben der Strandalm beobachtet hatten. Beim Eintreffen nur zehn Minuten später stand der Bus bereits komplett in Flammen. Diese griffen dann offenbar auch auf den angrenzenden Lagerraum über und zerstörten Teile davon. Auch die linke Außenwand des benachbarten Kiosks ist teilweise angebrannt.

Feuerwehr birgt Gasflaschen aus der Gastronomie

Rund um den Bus haben die Flammen auch Schaden an den Gebäuden hinterlassen. Quelle: Sebastian Stein

Die Langenhagener Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen und musste zudem einige dort vorgefundene Gasbehälter kühlen, um eine Explosion zu verhindern. Der Energieversorger musste nach Angaben der Feuerwehr zudem dort den Strom abschalten. Mit einer Wärmebildkamera entdeckten die freiwilligen Helfer, dass sich der Brand bereits im Holzfußboden ausgebreitet hatte, worauf sie diesen mit einer Kettensäge öffneten. Zwei Trupps löschten unter Atemschutz das Feuer. Der Einsatz für die 20 Freiwilligen dauerte fast drei Stunden.

Vandalismus in unmittelbarer Nähe am selben Abend

Weil die Polizei von Brandstiftung ausgeht, ermittelt nun die Kripo. Einen Anhaltspunkt dafür liefert eine weitere Tat in derselben Nacht. Etwa 50 Meter entfernt von der Strandalm haben ebenfalls unbekannte Täter im öffentlichen Toilettenhaus randaliert. Sie setzen Papier in Brand und traten die Urinale ab. Den Schaden bemerkten die Beamten erst beim Einsatz am Brandort – die Tatzeit ist nicht genau bekannt. Einen Zusammenhang zum zerstörten Foodtruck hält die Polizei aber für wahrscheinlich.

Schaden in Höhe von 75.000 Euro – Strandalm geschlossen

Laut der Ankündigung auf dem Schild sollte die Strandbar ursprünglich noch bis 20. September geöffnet bleiben. Quelle: Sebastian Stein

An dem erst kürzlich restaurierten Bus entstand nach Schätzung der Kriminalpolizei ein Sachschaden in Höhe von 75.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das Restaurant hatte bereits geschlossen. Die Saison der benachbarten Strandalm läuft eigentlich noch bis voraussichtlich 20. September, wie ein Schild vor dem Gebäude verrät. Am Mittwoch blieb das Restaurant allerdings geschlossen. Ob es noch einmal öffnet, ist nicht klar. Die Betreiberin Lisa Aulich von der hannoverschen Veranstaltungsagentur Team Aulich wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern.

Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter haben. Sie können sich an den Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 wenden.

