Langenhagen

Das Figurentheater „Patati-Patata“ gastiert mit dem Stück „Weihnachtsmann vergiss mich nicht“ am Donnerstag, 2. Dezember, sowie am Tag darauf nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Norbert Landa im Haus der Jugend in Langenhagen am Langenforther Platz 1.

Zum Stück: Im Winter gibt es im Bärental keine Pilze, keine Brombeeren und keinen Honig. Es gibt nur Schnee. Und die großen und kleinen Bären halten Winterschlaf, bis der Frühling kommt. Sie verschlafen sogar Weihnachten. Alle – bis auf einer: Berti. Der liegt in seiner Höhle und kann nicht schlafen, denn ein Gedanke jagt ihm durch den Kopf: „Wird der Weihnachtsmann mich auch nicht vergessen?“ Er beschließt, sich auf die Suche nach ihm zu machen.

Besuch unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln

Die Veranstaltungen für Kinder ab drei Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 29. November und können im Haus der Jugend in Langenhagen am Montag zwischen 7.30 bis 18 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr und am Freitag zwischen 9 und 14 Uhr gekauft werden.

Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Aufgrund der aktuellen Lage sind die Sitzplätze nummeriert. Weiterhin weisen die Veranstalter darauf hin, dass ein Mund-Nasenschutz zu tragen ist und zudem die aktuellen Corona-Regeln gelten.

Von Janna Silinger