An der Motorsäge: Feuerwehrleute erneuern die Lizenz zum Fällen

Wie werden Bäume sicher gefällt? Den gefahrlosen Umgang mit der Motorsäge haben jetzt 30 Mitglieder der Feuerwehren aus der Stadt Langenhagen sowie zwei von der Werksfeuerwehr des Flughafens Hannover-Langenhagen vertieft. Die Teilnehmer – allesamt bereits als Führer einer Motorsäge ausgebildet – konnten so ihre Kenntnisse vertiefen, berichtet Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky.

Experte leitet die Gruppe

Unter der fachkundigen Leitung von Stefan Medelnik wurde zunächst das Wissen über Baumarten und die Sicherheitseinrichtungen an einer Motorsäge wiederholt. Anschließend konnten die Feuerwehrleute in Gruppen das Erlernte in die Praxis umsetzen. Dazu hatte die Stadt Langenhagen der Feuerwehr mehrere Bäume gezeigt, die sie Fällen durften, heißt es von Dankowsky weiter. Auch das Aufarbeiten von liegendem Holz gehörte zu den Übungen, ebenso wie die Wartung und Pflege der Sägen.

Dank des Tagesseminars konnte das Wissen im Umgang mit der Ausrüstung vertieft werden, sagt Dankowsky erfreut. So seien die Feuerwehrleute für die künftigen Einsätze nach Stürmen gerüstet.

Von Sven Warnecke