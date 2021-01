Engelbostel

Trauriger erster Einsatz des neuen Jahres für die Ortsfeuerwehr Engelbostel: In einem Wohnhaus im Ortsteil entdeckten die Einsatzkräfte am Montagmittag einen Toten.

Die Freiwilligen Feuerwehrleute wurde um 12.28 Uhr mit dem Stichwort „Hilflose Person hinter Tür“ alarmiert. Zwölf Einsatzkräfte rückten daraufhin zur Heidestraße aus. Bei seiner Erkundung entdeckte Gruppenführer und Einsatzleiter Michael Rudolph durch ein Fenster eine reglose, liegende Person. Der Feuerwehrtrupp verschaffte sich letztlich mit einem Hebel- und Brechwerkzeug, einem sogenannten Halligantool, Zugang zur Wohnung. Der anwesende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 72 Jahre alten Mannes feststellen.

Polizei ermittelt vor Ort

Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle gegen 13 Uhr an die Polizei und rückte wieder ab. Die Pressestelle der Polizeidirektion konnte sich am Nachmittag noch nicht zur vermuteten Todesursache äußern. Die Ermittlungen vor Ort seien noch nicht abgeschlossen, so eine Sprecherin.

Von Frank Walter