Godshorn/Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am Montag, 25. Januar, um 11.33 Uhr zu einer Firma an die Münchner Straße ausgerückt. Dort hatte eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert habe es sich um einen technischen Defekt gehandelt. Die Einsatzkräfte brauchten nicht eingreifen.

Gleiches galt bei einer Alarmierung in der Nacht. Um 3.17 Uhr wurden die Ehrenamtlichen zu einem anderen Betrieb an die Münchner Straße gerufen. Dort hatten Arbeiten an der Sprinkleranlage zu dem Einsatz geführt. Auch in diesem Fall konnte die Feuerwehr rasch wieder abrücken.

Essen brennt an

Bereits am Freitag war die Ortsfeuerwehr Langenhagen zu einem Restaurantbetrieb am Markplatz gerufen worden. Dort hatte die Technik wegen eines angebrannten Essens ausgelöst, die Einsatzkräfte mussten nicht aktiv werden. Seit Jahresbeginn stehen nunmehr 35 Alarmierungen im Einsatzprotokoll der Stadtfeuerwehr – also dem Zusammenschluss aller Ortsfeuerwehren in der Kommune.

Von Sven Warnecke