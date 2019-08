Kaltenweide

Am Dienstagabend war es kein Mähdrescher, der Feuer gefangen hatte – sondern ein Stoppelfeld, das brannte. Die Feuerwehr hatte es selbst entzündet. So qualmte es gewollt in dicken Schwaden über die Köpfe von 40 Einsatzkräften aus Langenhagen, Krähenwinkel und Kaltenweide hinweg, die die Einladung des Krähenwinkeler Ortsbrandmeisters Kai Jüttner zu dieser besonderen Übung angenommen hatten. Ziel war, möglichst vielen Feuerwehrleuten in einer kontrollierten Situation die Möglichkeit zu geben, spezielles Löschgerät für derlei Einsatzlagen auszuprobieren

„Das klingt vielleicht komisch, trifft es aber“, sagte Feuerwehrsprecher Christian Hasse nach der Übung. Aber insbesondere die sogenannte Feuerpatsche habe noch nicht jeder selbst in der Hand gehabt. Ähnlich einem Besen lassen sich gerade Flächenbrände damit förmlich ausschlagen. Der Stab verfügt dafür über ein breites, flaches Ende, das aus einer Lederschürze oder einzelnen Streifen aus Federstahlblech besteht. Üben konnten die Einsatzkräfte auch das sogenannte Pump-and-roll-Verfahren. Dabei fährt ein Löschfahrzeug in Schrittgeschwindigkeit, während zeitgleich vom Dach oder neben dem Fahrzeug über ein Strahlrohr mitgelöscht wird.

Wie können Landwirte am besten helfen?

Wie Landwirte mit einem Trecker sowie angehängtem Grubber oder einer Scheibenegge die Feuerwehr bei einem Feldbrand unterstützen können, zeigte der Krähenwinkeler Landwirt Edgar Schmidt-Nordmeier, der auch Mitglied der Feuerwehr ist. Er demonstrierte, wie und wo am sinnvollsten Schneisen gezogen werden sollten, damit sich ein Feuer nicht weiter ausbreiten kann. „Die letzten Flächenbrände in Kaltenweide beweisen, dass die Taktik und Zusammenarbeit von Feuerwehren und Landwirten hervorragend funktioniert“, betonte Hasse.

Die Einsatzkräfte hatten zuvor einen Theorieteil absolviert, in dem es um die verschiedenen Waldbrandstufen ging, was zur Vorbeugung unternommen werden kann, richtige Bekleidung und welche Rolle der Wind spielt. Bei dem Flächenbrand in Kaltenweide am vergangenen Sonntag hätte bei anderer Windrichtung die Feuerwehr unter Umständen ein Übergreifen auf den nahe gelegenen Wald nicht mehr verhindern können, sagte Kaltenweides Feuerwehrsprecher Michael Dankowsky.

Feuerwehr sucht Eigentümer einer filmenden Drohne

Während der Übung sichteten die Feuerwehrleute eine filmende Drohne über ihrem Gebiet. Wer diese gesteuert hat, ist den Einsatzkräften jedoch nicht bekannt. „Wir wären aber an dem Filmmaterial sehr interessiert“, sagte Hasse. Deshalb werde der Inhaber gebeten, sich bei ihm per E-Mail an info@feuerwehr-langenhagen.de zu melden.

Von Rebekka Neander