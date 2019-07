Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr ist am Mittwoch zu einem Flächenbrand an die Industriestraße in Kaltenweide ausgerückt. Nach Auskunft von Kaltenweides Feuerwehrsprecher Michael Dankowsky rückten unter Leitung von Ralf Dankenbring gegen 12.35 Uhr 13 Kräfte mit drei Fahrzeugen aus.

Am Einsatzort an einem Lärmschutzwall zum Interkulturellen Erlebnispark brannten auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern trockenes Gras sowie Gebüsch. Die Feuerwehrleute löschten mit rund 3500 Litern Wasser sowie mit Patschen die Flammen. Im Anschluss wurde der trockene Boden noch intensiv gewässert, um etwaige Brandnester in der Tiefe abzulöschen, erläutert der Feuerwehrsprecher. Über die Brandursache konnte Dankowsky noch keine Angaben machen.

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide löscht eine brennende Fläche an einer Lärmschutzwand an der Industriestraße. Quelle: Michael Dankowsky (Feuerwehr Kaltenweide)

Baumwurzel brennt aus ungeklärter Ursache

Bereits am Montag war die Ortsfeuerwehr Langenhagen um 5.38 Uhr wegen einer gemeldeten leichten Rauchentwicklung an die Straße Brinkholt ausgerückt. Dort war eine ausgegrabene Baumwurzel aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen mit einer Kübelspritze.

Anhaltende Trockenheit: Gefahr von Bränden steigt

Angesichts der Trockenheit steigt die Gefahr von Wald- und Flächenbränden weiter. Vielerorts gilt bereits die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Darum bittet Langenhagens Stadtfeuerwehrsprecher Stephan Bommert um besonders umsichtigen Umgang mit allem, was Hitze entwickelt.

Der Sprecher empfiehlt, jede Art von offenem Feuer zu vermeiden, keine Fahrzeuge mit Katalysator auf trockenen Grasflächen abzustellen sowie keine brennenden Zigaretten oder Glasflaschen wegzuwerfen. „Die wirken bei starker Sonnenstrahlung wie ein Brennglas“, sagt er.

Wegen der Trockenheit sind viele Flächen extrem ausgedörrt und bieten den Flammen reichlich Nahrung. Quelle: Michael Dankowsky (Feuerwehr Kaltenweide)

Bommert bittet Ausflügler, mit ihren Autos keine Zufahrten zu Wald- und Seegebieten zuzuparken. Die Wege müssten für Einsatzfahrzeuge frei bleiben. Gefahren lauerten aber auch beim Abflammen von Unkraut. Immer mehr Menschen nutzten dazu einen Propangasbrenner. Dabei besteht die Gefahr, dass die Flammen rasch auf trockene Gräser und Sträucher überspringen.

Bei Verdacht sofort die Feuerwehr anrufen

Auch beim Grillen mit Holzkohle gelte besondere Umsicht. Denn auch nach Einsatz von reichlich Wasser können die Kohlereste noch glimmen. Wenn diese im Mülleimer landeten, könnte sie in der Folge in Flammen aufgehen. Bommert appelliert, angesichts der von der Trockenheit ausgehenden Gefahren bei einem Verdacht auf ein Feuer lieber einmal mehr als einmal zu wenig die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 anzurufen.

Von Sven Warnecke