Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Donnerstag gegen 10.15 Uhr wegen eines weiteren umgestürzten Baumes alarmiert worden. Nach Auskunft von Sprecher Michael Dankowsky hatten Passanten auf einem Weg in Verlängerung der Lindenstraße eine quer über den Weg liegende Pappel entdeckt.

Mithilfe einer Kettensäge beseitigt die Feuerwehr eine umgestürzte Pappel in Kaltenweide. Quelle: Michael Dankowsky (Feuerwehr)

Unter Leitung von Ralf Dankenbring waren vier Kräfte mit einem Fahrzeug vor Ort und zersägten mithilfe einer Kettensäge das Hindernis. Mit dieser Alarmierung haben die ehrenamtlichen Langenhagener Ortsfeuerwehren ihren 330. Einsatz in diesem Jahr absolviert.

Wasserdampf löst Brandmeldeanlage aus

Neben diesen sturmbedingten Einsätzen waren die Feuerwehren aber auch wegen mehrerer ausgelöster Brandmelder sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag im Einsatz. So schlug am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in einem Gewerbebetrieb an der Hessenstraße in Godshorn die Brandmeldeanlage Alarm. Dies geschah wegen austretendem Wasserdampf. Am Donnerstag wurde die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel um 8.19 Uhr zu einem Betrieb an den Rehkamp gerufen. Dort hatte eine Deckenlampe in einer Logistikhalle geschmort. Die Langenhagener Kollegen rückten nahezu zeitgleich wegen eines ebenfalls ausgelösten Brandmelders an den Reuterdamm aus. Der hatte aber einen technischen Defekt.

Von Sven Warnecke