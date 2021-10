Krähenwinkel/Kaltenweide

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag, 26. Oktober, eine Katze auf der Kananoher Straße in Kaltenweide verletzt worden. Das angefahrene Tier flüchtete daraufhin in ein Abwasserrohr – und saß dort dann fest. Augenzeugen bemerkten das und alarmierten die Feuerwehr.

Die Spezialisten der Tierrettung von der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel rückten um 15.41 Uhr nach Kaltenweide aus. Ihnen gelang es rasch, die angefahrene Katze zu befreien. Anschließend wurde sie in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover transportiert.

Technischer Defekt löst Brandmelder aus

Bereits vormittags waren die Krähenwinkler zusammen mit Kräften aus Kaltenweide um 8.31 Uhr wegen eines aufgelaufenen Brandmelderalarms zu einem Gewerbebetrieb an der Straße Rehkamp gerufen worden. Der Einsatzleiter konnte aber rasch Entwarnung geben. Das Gerät hatte wegen eines technischen Defekts ausgelöst. Die Ehrenamtlichen mussten nicht aktiv werden.

Mit diesen beiden Einsätzen am Dienstag summiert sich die Zahl der Alarmierungen in Langenhagen in diesem Jahr auf nunmehr 705.

Von Sven Warnecke