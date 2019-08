Langenhagen

Wegen eines angebrannten Essens ist die Ortsfeuerwehr Langenhagen am Donnerstag um 11.16 Uhr an die Planckstraße gerufen worden. Die Ehrenamtlichen brachen daraufhin die Eingangstür einer im Dachgeschoss gelegenen und bereits stark verrauchten Wohnung auf, berichtet Feuerwehrsprecher Florian Thon. In der Wohnung entdeckten die Retter einen Hund, den sie ins Freie brachten. Die ebenfalls alarmierten Tierretter der Feuerwehr Krähenwinkel kümmerten sich um ihn und brachten ihn vorsorglich in die Tierärztliche Hochschule Hannover. Die Feuerwehr schaltete unterdessen den Herd aus und belüftete die Räume.

Kurze Zeit nach dem Einrücken ging für die Langenhagener Feuerwehr der nächste Alarm ein. Dieses Mal wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Markthalle gemeldet. Doch rasch stellte sich heraus, dass die Technik wegen eines Defekts Alarm geschlagen hatte.

Von Sven Warnecke