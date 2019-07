Langenhagen

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde die Ortsfeuerwehr am Freitag um 14.51 Uhr zu einem Wasserschaden in die IGS Süd an die Angerstraße gerufen. Gut zwei Stunden hatten die neun Einsatzkräfte damit zu tun, den vollgelaufenen Keller wieder trockenzulegen. Wie Einsatzleiter Martin Bombach berichtete, stand das Wasser auf einer Fläche von gut 150 Quadratmetern etwa 40 Zentimeter hoch. Er ließ zum Schutz der Einsatzkräfte den Strom in dem betroffenen Gebäudeteil abschalten. Anschließend beförderten die Feuerwehrleute das Wasser mithilfe von drei Tauchpumpen und mehreren Saugern aus dem Keller.

Mithilfe von Tauchpumpen befördert die Feuerwehr das Wasser aus dem Keller. Quelle: Lars Sill (Feuerwehr Langenhagen)

Ursache für den Defekt steht noch nicht fest

Die Ursache für den Defekt stand am Montag noch nicht fest. Ebenso wenig die Höhe des Schadens. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle nach Abschluss der Arbeiten an den zuständigen Hausmeister.

Wegen eines Wasserschadens ist die Feuerwehr Langenhagen zur IGS Süd an die Angerstraße ausgerückt. Quelle: Lars Sill (Feuerwehr Langenhagen)

Essen auf dem Herd vergessen

Am Montag rückte die Ortsfeuerwehr dann wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage an den Ilmenauweg in Langenhagen aus. Nachbarn hatten das Piepsen des Gerätes gehört und um 14.14 Uhr Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte konnten aber rasch Entwarnung geben. Grund für die Alarmierung war ein auf dem eingeschalteten Herd vergessenes und zwischenzeitlich angebranntes Mittagessen. Die Feuerwehrleute mussten nur noch die Räume belüften.

Von Sven Warnecke