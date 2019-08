Langenhagen

Um Menschen zu retten ist die Feuerwehr am Sonnabend und Sonntag gleich zu drei Einsätzen ausgerückt. Die letzte Alarmierung mit dem Stichwort „Hilflose Person hinter Tür“ ging am Sonntag um 0.33 Uhr ein. Die Feuerwehr rückte inklusive der Drehleiter an die Straße Am Pferdemarkt aus. Die Ehrenamtlichen kontrollierten über die Drehleiter die Räume, konnten aber niemanden in der Wohnung entdecken. In der Folge rückten die Einsatzkräfte wieder ab, berichtet Feuerwehrsprecher Florian Thon.

Beinahe zeitgleich waren bereits am Sonnabend zwei weitere Alarmierungen ein. Am Straßburger Platz konnten die Feuerwehrleute um 15.20 Uhr die Wohnung über die Drehleiter betreten und den Bewohner aus seiner misslichen Lage befreien. Er wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Nur fünf Minuten zuvor waren die Rettungskräfte an die August-Bebel-Straße ebenfalls wegen eines hilflosen Menschen gerufen worden. Der Feuerwehr gelang es nach Auskunft von Thon, die Wohnungstür „gewaltfrei“ zu öffnen und den Verletzten dem Rettungsdienst zu übergeben.

Von Sven Warnecke